中港牌私家車據報輾斃男童　肇事司機被刑事拘留 (更新)

【4月5日更新】中山昨日(4日)發生一宗涉及中港牌私家車的車禍，意外中一名男童遭輾過。據報道，男童送往三鄉醫院搶救後無效，遺體移送法醫中心待剖驗，而肇事司機正被刑事拘留。 【4月4日更新】復活節和清明節長假期不少港人駕車前往內地。網上今日(4日)流傳多段短片，顯示一輛掛有中港兩地車牌的白色私家車，下午2時許懷疑在內地撞倒一名男童。綜合網民留言和相片，事發於中山市三鄉鎮繽紛匯外、大布村廣場路右轉建設路的路口，意外後大批途人合力抬起汽車救出男童，亦有影片拍攝到醫護人員把男童抬上擔架床。據指，男童最終返魂乏術，肇事司機亦已被帶走。

其中一條影片可見，一名相信是男童母親的女子意外後心情十分激動，車旁坐有一名雙手抱頭的男子，懷疑是肇禍司機但未知是否香港人，而私家車右後方遺下一輛已變形的單車和一攤血跡。 ▼中港牌私家車疑在彎位撞倒男童▼

李耀培：行人是否小心駕駛者同樣有責 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《am730》查詢指，就今次意外由於未知事發過程或原因等，難以評論，認為要留待當地交通廳調查，但一般而言內地的駕駛者責任與香港相若，即行人是否不小心，駕駛者同樣有責任、需要「打醒十二分精神」，意外若涉及行人過路線、斑馬線等過路區域更會有較重刑罰。