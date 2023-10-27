中疾控首席專家吳尊友病逝 終年60歲

內媒《經濟觀察網》今日(27日)下午報道，內地著名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因病於今日去世，終年60歲。中國疾控中心及後證實吳尊友死訊，指他生前希望喪事從簡，不舉行遺體告別儀式。

2020年初新冠疫情爆發初期，吳尊友參與內地新冠肺炎疫情防控工作，多次出席記者會介紹最新疫情，為公眾所熟悉。

消息指確診胰臟癌

另一內媒《新京報》指，吳尊友今日中午因病在北京一間醫院去世，據了解，他在疫情期間曾確診胰臟癌。

抗疫「三年白 頭 」 身形變消瘦惹猜測

早前有民眾發現，一直在疫情防控前線奮戰的吳尊友，三年來的頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳回應表示，很多人的付出貢獻、白髮都比他多，有些甚至付出了生命的代價，「我的這些投入算不了甚麼」。