中疾控首席專家吳尊友病逝 終年60歲

內媒《經濟觀察網》今日(27日)下午報道，內地著名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因病於今日去世，終年60歲。中國疾控中心及後證實吳尊友死訊，指他生前希望喪事從簡，不舉行遺體告別儀式。
2020年初新冠疫情爆發初期，吳尊友參與內地新冠肺炎疫情防控工作，多次出席記者會介紹最新疫情，為公眾所熟悉。
消息指確診胰臟癌
另一內媒《新京報》指，吳尊友今日中午因病在北京一間醫院去世，據了解，他在疫情期間曾確診胰臟癌。
抗疫「三年白頭」 身形變消瘦惹猜測
早前有民眾發現，一直在疫情防控前線奮戰的吳尊友，三年來的頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳回應表示，很多人的付出貢獻、白髮都比他多，有些甚至付出了生命的代價，「我的這些投入算不了甚麼」。
資料顯示，吳尊友1963年出生於安徽黃山，1980年考入安徽醫科大學衛生系，先後取得學士、碩士學位。1988年畢業後進入安徽省防疫站工作。吳尊友於1991年至1992年就讀美國加州大學洛杉磯分校公共衛生專業獲碩士學位；1992年至1995年就讀於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，獲博士學位。
博士畢業後，吳尊友回國開始從事防治愛滋工作。2003年參與「非典型肺炎」（SARS）防治工作。2005年，吳尊友任中國疾控性病愛滋病預防控制中心主任。2017年4月任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。2023年1月，吳尊友當選為第十四屆全國政協委員。