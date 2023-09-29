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中國
2023-09-29 19:30:47

中秋國慶8日連假內地人員流動料破20.5億　公路塞車5小時僅走160公里

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內地各地火車站、機場28日陸續開啟了「人從眾」模式，全國鐵路預估假期期間，將運送達1.9億人次旅客，日均運送旅客1583萬人次。

內地29日迎來長達8天的中秋國慶連假，不少人都計劃返鄉或出遊，交通部事前預測假期期間，全國跨區域人員流動量達到20.5億人次。有民眾為避免塞車而提早出發，還是難逃塞車的命運，讓網友笑稱是「預判了他人的預判」。

綜合內媒報道，內地各地火車站、機場28日陸續開啟了「人從眾」模式，全國鐵路預估假期期間，將運送達1.9億人次旅客，日均運送旅客1583萬人次。

「預判了他人的預判」

不僅鐵路人滿為患，路上交通也是讓民眾「堵到崩潰」。廣東東莞一名男子拍片稱，自己近日喜提新車，27日晚上9點從廣東開車準備回雲南老家，怎知開了5個小時僅走了160公里，出發整整12個小時後，才開出廣東省，距離回到雲南老家還有880公里要走。他滿臉疲憊地表示：「高速實在太堵了」。

還有一名來自廣州譚姓女子準備至湖南度假，27日晚間10點從家裡出發，然而開了9小時後還在廣東省境內，見高速公路全被車子塞爆，直到28日中午才逐漸暢通。另外，廣東一名王先生為了避免塞車，提早3天出發，甚至避開了車流較多的路段，仍沒有逃過塞車的命運，也被網友笑稱是「預判了他人的預判」。

比2019年同期日均增長11.5%

再加上本年的假期比以往更長，交通票券也變得更難搶，剛在杭州亞運奪冠的游泳選手程玉潔賽後受訪時，也提到原本計劃在賽後返家與家人團聚，卻沒有買到返鄉的車票，她無奈表示：「搶票不分冠軍。」

據交通運輸部預估，中秋國慶假期期間，全社會跨區域人員流動量（包括營業性客運量、高速公路及普通國省道小客車出行量）達20.5億人次，日均2.57億人次，比疫情前的2019年同期日均增長11.5%，比2022年同期增長46%至49%。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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