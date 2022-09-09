中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」 上海迪士尼被轟不尊重中國傳統文化

又有國際大品牌在中國傳統文化上「炒車」？上海迪士尼樂園在中秋節前夕推出3隻Duffy and Friends系列中國風公仔(圖)應節，但當中Linabell身穿的「漢服」被發現是傳統上逝者所穿「壽衣」的「左衽」，即以右邊衣襟壓住左邊。不少網民大呼「不吉祥」，又批評上海迪士尼「想借中秋割韭菜，又不尊重中國傳統文化」，但也有網民認為，古時穿左衽的還有「番邦外族」，以Linabell的身份來說「沒毛病」。上海迪士尼未有正式回應。

涉事Linabell公仔售459元人民幣(下同)，同系列另外兩隻StellaLou及CookieAnn公仔同價，據報相比以往同尺寸普通公仔，今次中秋系列貴逾1倍，比去年中秋系列亦貴100元。

對於左衽事件，上海迪士尼天貓旗艦店客服表示會向公司反映問題，持續關注。有網民就批評，「花大價錢買了個不吉祥的玩偶，想想就讓人下頭(心情不好)」、「在古代穿衣制度是很嚴肅的事情，這個設計表明對中華民族不理解，不尊重」。也有網民認為小題大做，「它只是個玩具，放過它」，又指「漢服在古代肯定是有很多細節需要遵守的，但是如果要文化推廣、交流，就必須簡化，不要過多拘泥細節」，但遭駁斥「你自己的文化都不在乎不尊重，以後更別想讓別人尊重你」。