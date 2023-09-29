中秋節2023｜江蘇男買800盒月餅送客戶 打開包裝已過期9年 店家這樣回應

今天是中秋節，大家都會品嚐親朋好友送贈的月餅禮盒賞月。然而內地一名男子買800盒月餅送客戶，惟被反映月餅竟然已經過期9年，廠商對此回應稱「只是印錯日期，強調月餅沒有問題」。

《江蘇新聞》周三(27日)報道，徐州一家科技公司的負責人黃先生近日在當地一間月餅廠購買了800盒當地特產旗山月餅，寄送給全國各地的客戶。不料客戶在收到月餅後卻發現包裝袋上印的有效期限竟然是2014年9月7日，嚇得連忙把日期拍下來回傳給黃先生。

黃先生在看到日期後也嚇了一跳，回去檢查剩下的月餅，赫然發現幾乎所有肉鬆月餅都已經過期9年，批號亦是2014年9月7日。

廠商：打錯日期、召回產品

有客戶指家人吃完之後也覺得這個月餅口味不對。而黃先生品嚐了這些月餅之後，也覺得不對勁，「標記是2014年的月餅，口感比較怪異一些，而且基本上不太甜了。生產批號是2023年的月餅，味道就比較新鮮一點，口感比較甜一點。」

黃先生表示，這些看起來是生產於9年前、而且口味存在差異的月餅送到客戶手中之後，很明顯會讓他們對自己公司產生看法，無形中給他們公司造成了很大的負面影響。