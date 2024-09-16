中秋節快到了，想感受古式古香的中秋氛圍，又想潮玩國風元素，深圳都有不錯的選擇。
深圳不少古鎮在中秋節都經過精心布置，有別緻的燈飾外，還有各樣特色活動，與眾同樂，令人有如穿越時空，回到古時體驗佳節的歡愉。現在就推介五個必到的古風賞月熱點。
文章出處：「當代中國」網站
中秋節｜甘坑古鎮 中秋簪花節穿越千年浪漫
擁有300多年歷史的甘坑客家小鎮，是深圳十大客家古村落之一，亦為國家3A級旅遊景區。小鎮保存許多歷史遺跡，包括古時山水溪流、狀元府、還有炮樓、碉樓、吊腳樓，以及排樓，已成為一個集歷史、文化及旅遊的景點。不少人都被甘坑客家小鎮所吸引，都穿上漢服遊走當中，感受當中的古典美。
今年，甘坑古鎮舉行「中秋簪花節」，首次將福建泉州蟳埔女的非遺文化「簪花圈」頭飾帶入小鎮，為佳節添上潮玩國風的元素。在9月17日中秋節當天，在古鎮主街及鳳凰谷裡打造沉浸式國風體驗，包括拜月儀式、國樂演奏、國風漢舞演藝、簪花主題方陣巡遊，呈現一場關於「東風拂面花做簪」、「滿城俱是賞花人」的沉浸式穿越之旅，將甘坑古鎮打造成為一個實現「漢服自由」的古風爆款打卡地。
現場還有國風運動如蹴鞠、投壺、錘丸、飛花令等，有仿古墟市集，匯集十多間手工攤檔，可以購買得到非遺手工藝品、過節燈籠、髮簪等，充滿節日氣氛。
甘坑中秋簪花節
時間：9月17日
地點：甘坑古鎮-鳳凰谷
交通：地鐵10號線甘坑站B出口
門票：成人票48元，兒童票30元
注意：甘坑古鎮免費入場，進入鳳凰谷需要購票
中秋節｜萬景樓 深圳「小蘇坑」尋夢明代中秋古韵
位於深圳寶安新橋街道沙井，有一座仿明朝建築，庭內布局古色古香，有如蘇州園林一樣，這就是有深圳「小蘇坑」之稱的萬景樓了。
萬景樓有仿明代的城樓、荷花池、人物雕像、十二生肖，以及小長城遊廊，每一處都散發着古韵悠然之美，屋頂和屋檐更具細節，充分展現了古建築的魅力。
晚上亮燈後，古建細節盡現，萬景樓更具味道，帶上燈籠，穿上漢服，漫步賞月。
萬景樓
地址：深圳寶安新橋萬景樓
交通：地鐵沙井站C出口，步行10分鐘
門票：免費
中秋節｜南頭古城 絲竹燈籠、皮影戲必打卡
南頭古城位於深圳市南山區，自東晉（公元331年）設置東官郡起，至今有近1,700年歷史，被列為深圳市文物保護單位。
南頭古城是近年深圳古風遊熱點之一，穿過厚厚的南城門，古風即撲面而來，大有一秒千年的感覺。南頭古城有「粵東首郡、港澳源頭」之稱，所轄區域曾包括香港、深圳、珠海、澳門，與香港歷史淵源甚深。
了解到南頭古城與香港的關係，會不會對它有獨特的情感？
中秋節期間，南頭古城有「織個月亮」活動，有傳統絲竹燈籠配上隽永詩句，有皮影戲，也有四齣中秋劇目上演，分別為《龜與鶴》、《三鄰裡》、《嫦娥奔月》、《武松打虎》。在東京雜交樓，還有別具特色的「有間燈籠店」，都是不可錯過的打卡點。
南頭古城
地址：深圳市南山區深南大道3109號南頭古城（中山公園側）
交通：地鐵12號中山公園站D出口，步行5分鐘
門票：免費
中秋節｜觀瀾古墟 燈光秀、打鐵花必看
深圳觀瀾古墟建於清朝中期（約1766年），距今已有200多年的歷史，是深圳四大古墟之一。它的房屋風格基本保持民國風格，也有仿巴洛克風格的西洋建築。
古墟整體不大，不過亮點極多。觀瀾碉樓是深圳規模最大、保存最完好的古炮樓群；騎樓街在古墟正大街，就是內地熱播電影《讓子彈飛》的同款民國騎樓街，充滿懷舊情懷。此外，觀瀾古寺自1725年落成至今依然香火不斷，還有在1938年建成的紅色建築物「紅樓」。每座古典建築都有故事。
中秋期間，這裏的活動特別多，必看的有燈光秀，是觀瀾古墟的招牌項目；「彩虹路」有光影彩虹流動，令人驚艷；而梵高的「星空」更是震撼，四面音樂環繞，享受醉人時光。
不容錯過的還有打鐵花表演，又一非遺文化項目，在晚上8點正上演。打鐵花精彩絕倫，絕對不會令你失望的。
觀瀾古墟
地址：深圳市觀瀾大街新瀾社區
交通：地鐵到觀瀾站B出口，有免費接駁車到觀瀾古墟
中秋節｜清平古墟 深圳「小麗江」
另一個深圳四大古墟之一，便是清平古墟了，它是嶺南地區客家民俗的遺存，也叫沙井古墟。建於清末民國初，清平古墟至今已擁有200多年歷史，有深圳「小麗江」之稱。
著名歷史遺迹有深圳唯一的一座古代三孔石拱橋-永興橋、廣安當鋪、新橋糧倉等，都曾經為當地交通及經濟發揮過重作用。經過悉心的修建後，加入了油紙傘牆、地圖牆、影視小鎮、湖邊夜市等特色，成為了深圳熱門的旅遊點。在油紙傘、燈籠滿空下漫步，這個中秋會過得別具風情。
清平古墟
地址：深圳寶安區新橋街道橋頭村
交通：地鐵沙井站D出口轉B833號蠔鄉中心下車，步行5分鐘
門票：免費
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