中秋節｜甘坑古鎮 中秋簪花節穿越千年浪漫 擁有300多年歷史的甘坑客家小鎮，是深圳十大客家古村落之一，亦為國家3A級旅遊景區。小鎮保存許多歷史遺跡，包括古時山水溪流、狀元府、還有炮樓、碉樓、吊腳樓，以及排樓，已成為一個集歷史、文化及旅遊的景點。不少人都被甘坑客家小鎮所吸引，都穿上漢服遊走當中，感受當中的古典美。 今年，甘坑古鎮舉行「中秋簪花節」，首次將福建泉州蟳埔女的非遺文化「簪花圈」頭飾帶入小鎮，為佳節添上潮玩國風的元素。在9月17日中秋節當天，在古鎮主街及鳳凰谷裡打造沉浸式國風體驗，包括拜月儀式、國樂演奏、國風漢舞演藝、簪花主題方陣巡遊，呈現一場關於「東風拂面花做簪」、「滿城俱是賞花人」的沉浸式穿越之旅，將甘坑古鎮打造成為一個實現「漢服自由」的古風爆款打卡地。 現場還有國風運動如蹴鞠、投壺、錘丸、飛花令等，有仿古墟市集，匯集十多間手工攤檔，可以購買得到非遺手工藝品、過節燈籠、髮簪等，充滿節日氣氛。 甘坑中秋簪花節 時間：9月17日 地點：甘坑古鎮-鳳凰谷 交通：地鐵10號線甘坑站B出口 門票：成人票48元，兒童票30元 注意：甘坑古鎮免費入場，進入鳳凰谷需要購票

中秋節｜萬景樓 深圳「小蘇坑」尋夢明代中秋古韵 位於深圳寶安新橋街道沙井，有一座仿明朝建築，庭內布局古色古香，有如蘇州園林一樣，這就是有深圳「小蘇坑」之稱的萬景樓了。 萬景樓有仿明代的城樓、荷花池、人物雕像、十二生肖，以及小長城遊廊，每一處都散發着古韵悠然之美，屋頂和屋檐更具細節，充分展現了古建築的魅力。 晚上亮燈後，古建細節盡現，萬景樓更具味道，帶上燈籠，穿上漢服，漫步賞月。 萬景樓 地址：深圳寶安新橋萬景樓 交通：地鐵沙井站C出口，步行10分鐘 門票：免費

中秋節｜南頭古城 絲竹燈籠、皮影戲必打卡 南頭古城位於深圳市南山區，自東晉（公元331年）設置東官郡起，至今有近1,700年歷史，被列為深圳市文物保護單位。 南頭古城是近年深圳古風遊熱點之一，穿過厚厚的南城門，古風即撲面而來，大有一秒千年的感覺。南頭古城有「粵東首郡、港澳源頭」之稱，所轄區域曾包括香港、深圳、珠海、澳門，與香港歷史淵源甚深。 了解到南頭古城與香港的關係，會不會對它有獨特的情感？ 中秋節期間，南頭古城有「織個月亮」活動，有傳統絲竹燈籠配上隽永詩句，有皮影戲，也有四齣中秋劇目上演，分別為《龜與鶴》、《三鄰裡》、《嫦娥奔月》、《武松打虎》。在東京雜交樓，還有別具特色的「有間燈籠店」，都是不可錯過的打卡點。 南頭古城 地址：深圳市南山區深南大道3109號南頭古城（中山公園側） 交通：地鐵12號中山公園站D出口，步行5分鐘 門票：免費