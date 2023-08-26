中科院博士被騙到緬甸「KK園區」做電話詐騙　被困1年後終獲救

記者陳怡伶／綜合報道 內地近日有網友在網上發文求助稱，中國科學院博士張男2022年8月中被騙到緬甸「KK園區」從事詐騙，每日被迫工作18小時及被嚴密監視，引發關注。陸駐泰國大使館25日表示，泰國警方已成功尋獲張男，爭取盡快安排他回國。

欲從事翻譯卻墮詐騙集團陷阱 綜合內地傳媒報道，近日有一名內地網友發文稱張男於2022年8月16日被騙至緬甸，至今已經過了一年。 內地傳媒17日聯絡到張男的女友楊女，楊女表示，張男畢業於中國科學院地球環境研究所，後來從事研究工作。張男因有數萬元人民幣的債務問題，後來被介紹從事翻譯工作，便從福建廈門經香港抵達泰國曼谷，後轉至泰緬邊境的美索再坐車到緬甸，等張男察覺不對勁時，他已經失去人身自由。 詐騙集團要求轉帳12萬元人民幣才放人，經濟不富裕的家人轉帳後發現帳戶被凍結，無法轉帳，張男因此被施暴以及禁錮。張男的哥哥因此報警，戶籍所在派出所向中國駐緬甸大使館通報事件。

家人於微博求助 解救行動涉及多方勢力 張男的家人同時請求微博公眾號「阿龍闖蕩記」的阿龍協助，阿龍在過去曾協助解救超過200名被騙中國公民，協助他們成功回國。阿龍表示，24日中午於緬甸苗瓦底（Myawaddy）救出張男，把他送到泰緬邊境美索的酒店，目前健康狀況不錯，中國駐泰國大使館已接手回國的事宜，預計近日將返回中國。 根據一名參與救援行動的志願者表示，張男在詐騙園區內被困時間較長，詐騙集團的人擔心張男回國後會將掌握的情況告訴警方。另外，張男被騙至緬甸還涉及到非法仲介、詐騙園區代理人等多方人員與當地勢力，「在解救過程中協調了很多人，與張男相關的每個層級、每股勢力都需要進行溝通」。