中科院院士表演「隱身術」 哈利波特隱形斗篷成真？(有片)

中國科學院院士褚君浩上周六(28日)在北京舉辦的一場科學活動上當場示範「隱身術」

未來可能人人都成為「隱形怪傑」？內媒報道，中國科學院院士褚君浩上周六(28日)在北京舉辦的一場科學活動上當場示範「隱身術」，他指這非魔術，而是與科學原理有關。

褚君浩當日介紹多種光學隱身方法的效果測試，現場展示了利用特殊材料實現的「隱身術」，他表示：「這不是魔術，而是科學手段。未來哈利波特的隱形斗篷，將成衣櫃裡的日常用品。」

影片顯示，褚君浩請工作人員手持一塊面板，起初透過面板仍可看到下半身，但將這塊材料旋轉90度後，其下半身「消失」，但仍能清楚看到人物身後的舞台。