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中國
2023-10-31 18:00:13

中科院院士表演「隱身術」 哈利波特隱形斗篷成真？(有片)

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中國科學院院士褚君浩上周六(28日)在北京舉辦的一場科學活動上當場示範「隱身術」

中國科學院院士褚君浩上周六(28日)在北京舉辦的一場科學活動上當場示範「隱身術」

未來可能人人都成為「隱形怪傑」？內媒報道，中國科學院院士褚君浩上周六(28)在北京舉辦的一場科學活動上當場示範「隱身術」，他指這非魔術，而是與科學原理有關。

褚君浩當日介紹多種光學隱身方法的效果測試，現場展示了利用特殊材料實現的「隱身術」，他表示：「這不是魔術，而是科學手段。未來哈利波特的隱形斗篷，將成衣櫃裡的日常用品。」

影片顯示，褚君浩請工作人員手持一塊面板，起初透過面板仍可看到下半身，但將這塊材料旋轉90度後，其下半身「消失」，但仍能清楚看到人物身後的舞台。

神奇材料讓光線「有規律折射」

他介紹能讓下半身消失不見，是借助一種能讓光線有規律折射的神奇材料「柱鏡光柵」，這材料由一排排微小的圓柱狀凸透鏡組成，每一根柱狀凸透鏡都會把背後的物體壓縮成一個細條，透鏡數量足夠多時，就會把物體分解成無數個相同的細條，形成一種「看不見」的視覺效果。

此外，褚君浩也展示了其他的隱身方式，包括利用折射率相似的兩種物質、平面鏡反射成像等。

「全民隱身」時代來臨 新裝備改變生活

他預言未來隨著「隱身技術」和「超材料」逐漸成熟，科幻作品裡隱身的想法逐漸走向現實，相信「全民隱身」時代將會來臨，未來還會有更多「隱身裝備」改變生活，例如隱私密性更好的隱形房間，隱形助聽器等。

 

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