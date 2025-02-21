中緬泰聯手打擊電騙 首批200名中國籍人員押解回國

緬甸向中國遣返的妙瓦底地區首批200名中國籍涉電騙人士，昨經泰國被內地公安機關押解回國。新華社指，今次行動是中緬泰執法部門合作取得的重大成果，彰顯三國聯合打擊電信網絡詐騙等跨國犯罪，以及共同維護地區安全穩定的決心。 央視新聞引述緬甸國家管理委員會新聞信息組稱，緬方昨晨在泰國湄索地區，移交逾200名來自妙瓦底電騙園區的中國籍人員。根據供詞及初步調查，當中多數是人口販賣受害者，被迫參與電騙、網賭等違法犯罪行為。中方包機昨晨抵達泰國，接回該批人員；據報後續還有多架包機陸續抵達湄索機場，接回其餘人員。

約600人未來3日回國 有外媒指，兩輛巴士昨晨把首輪被遣送的人員，載至泰國一個邊境哨所。報道引述邊境特遣隊人員說，昨共運載4批人員，每批50人。預計未來幾周將有數以千計的外國人從緬甸電騙園區獲釋和遣返，約600名中國人會在未來3日回國。內地公安部針對妙瓦底涉及中國籍人員的電騙形勢，持續加強與緬泰執法部門合作。 今年1月底，在駐泰及駐緬使領館支持下，公安部派遣工作組先後前赴泰緬，與兩國執法部門多次磋商。除加強三方執法，亦探索建立聯合打擊犯罪機制，在打擊電騙、人口販運等跨國犯罪達成共識。三國警方近日再加大工作力度，集中打擊妙瓦底電騙。泰國對該區斷電、斷網、斷油，並加強在泰緬邊境巡查，阻截涉詐人員偷渡及轉移。緬甸則對妙瓦底電騙園區展開集中清查，緝捕涉案嫌疑人、解救被困中國公民。較早前泰國總理佩通坦表示，已從緬甸詐騙園區救出約7,000人，將陸續轉移至泰國。

內地公安部組織江蘇公安機關民警執行包機押解任務，把相關人員全部押解回國。此外，涉中國公民王某等人被騙至境外失聯被困、遭非法拘禁案的10名重要犯罪嫌疑人被泰國警方抓獲後，已於2月15日凌晨被內地公安機關成功押解回國。