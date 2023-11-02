中美下周核軍備會談 奧巴馬政府以來首次

在中美有望本月舉行元首會面之際，美媒《華爾街日報》報道，兩國將於下周一(6日)進行有關核軍備管制會談，將會是自美國奧巴馬政府以來首次。(路透社)

中美有望本月舉行元首會面之際，美媒《華爾街日報》報道，兩國將於下周一(6日)進行有關核軍備管制會談，將是自美國奧巴馬政府以來首次。

報道指，中方將由外交部軍控司司長孫曉波代表出席，美方則派出國務院負責軍備控制的助理國務卿斯圖爾特，會面旨在避免中國、美國和俄羅斯之間出現危險的三方軍備競賽，並非正式談判，只是增進雙方了解，重點商討如何減少誤判風險。

在北京，外交部發言人汪文斌確認消息，表示外交部軍控司負責人將率團到華盛頓出席。外長王毅日前訪美期間，中美雙方商定舉行包括軍控和防擴散磋商在內的一系列磋商，中方與世界主要國家就軍控與防擴散問題，保持密切溝通，中美下周將在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商。根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題，進行對話交流。

中方稱無意搞核軍備競賽

美國國防部10月發布年度《中國軍力報告》，指出中國擁有超過500枚核彈頭，到2030前將超越1,000枚，外交部發言人毛寧當時回應報告「罔顧事實，充滿偏見」，強調中方始終把核力量維持在國家安全需求的最低水平，無意與任何國家搞核軍備競賽，「任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅」。

近月中美進行一系列外交接觸，試圖挽救氣球事件之後惡化的關係。白宮星期二指美國總統拜登和國家主席習近平預計會在月中出席在三藩市舉行的亞太經合組織峰會期間會晤，但重要細節仍有待敲定。