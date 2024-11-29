中美互換囚犯 美赴華警示降級 外交部：堅決反對美方打壓中國公民

中國和美國達成協議互換3名囚犯。美國周三稱，獲釋的美國公民包括涉及間諜罪、被判無期徒刑的78歲美籍港人梁成運，另兩人分別涉間諜罪和販毒，3人已返回美國。美國國務院亦將赴華旅遊警示由第三級降為第二級，並取消了關於「錯誤拘押」風險的標注。在北京，外交部發言人毛寧昨指，3名被美方錯誤扣押的中國公民已平安返回祖國，重申堅決反對美方打壓中國公民。

毛寧表示，經過中國政府不懈努力，3名被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國。這再次證明，任何時候中國都不會放棄自己的同胞，祖國永遠是他們堅強的後盾。她續說，「我要強調，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害，將一如既往採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。」