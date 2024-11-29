中美互換囚犯 美赴華警示降級 外交部：堅決反對美方打壓中國公民

中國和美國達成協議互換3名囚犯。美國周三稱，獲釋的美國公民包括涉及間諜罪、被判無期徒刑的78歲美籍港人梁成運，另兩人分別涉間諜罪和販毒，3人已返回美國。美國國務院亦將赴華旅遊警示由第三級降為第二級，並取消了關於「錯誤拘押」風險的標注。在北京，外交部發言人毛寧昨指，3名被美方錯誤扣押的中國公民已平安返回祖國，重申堅決反對美方打壓中國公民。
毛寧表示，經過中國政府不懈努力，3名被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國。這再次證明，任何時候中國都不會放棄自己的同胞，祖國永遠是他們堅強的後盾。她續說，「我要強調，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害，將一如既往採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。」
一名潛逃多年犯人遣返中國
除了梁成運，其餘兩名獲釋回美國的分別是60歲中國移民李凱，以及48歲德州商人馬克斯威丹(Mark Swidan)。美聯社提到，還有第4名中國公民送回中國，並未知身份。毛寧在例行記者會回應問題時提及，這次還有一名在美潛逃多年的逃犯被遣返回國，這說明天網恢恢，任何地方都不可能永遠成為「避罪天堂」。中國政府將繼續開展追逃追贓，有逃必追、一追到底。至於美國國務院赴華旅遊警示降級，毛寧指中方注意到美方做出的這一調整，認為此舉有利於兩國人員正常往來。中方歷來反對人為製造「寒蟬效應」，希望美方繼續為促進兩國人文交流創造更多便利。
美籍港人梁成運間諜罪無期徒刑
梁成運和李凱因間諜罪分別被判無期徒刑及監禁10年，馬克斯威丹被控製毒和販毒，2019年被判死緩。梁成運被指為美國擔任間諜逾30年，以慈善活動掩飾對中國的情報活動，2021年於蘇州被捕，兩年後罪成判監。美國白宮國家安全委員會發聲明指，在華被不當囚禁的美國人已全部獲得釋放。美媒指，互換囚犯是拜登政府與中方磋商多時達成。至於美方釋放的中國公民，有報道指其中一人是中國國安廳情報人員徐延軍，以及另一名間諜罪成的美籍華人、留學生季超群。聯邦監獄管理局數據庫顯示，他們已不在羈押中。徐延軍被指竊取美國多間航空及航天公司貿易機密，2018年於比利時被捕並引渡到美國受審，2022年被判囚20年。