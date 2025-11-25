中美元首通話　闡台灣問題立場　特朗普接受邀請明年4月訪華

新華社報道，國家主席習近平與美國總統特朗普於11月24日晚通電話，闡明在台灣問題上的原則立場。強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普表示中國當年為二戰勝利發揮重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

習近平指出，上月中美在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得着的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。報道引述特朗普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。特朗普又表示，他完全贊同習近平對兩國關係的看法，雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識。