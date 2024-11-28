中美換囚︱美籍港人梁成運等3公民獲釋 中方指3名被美錯誤羈押公民平安回國

中美達成換囚協議，三名被中國拘留的美國公民獲釋，華府亦有釋放關押的中國公民。在北京，外交部今日(28日)表示，3名被美國錯誤羈押的中國公民平安回國，中方堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害。

傳放國安間諜徐延軍等3人作交換

白宮周三（27日）表示，3名獲釋的美國公民是78歲的美籍港人梁成運、60歲的中國移民李凱，及48歲得州商人馬克斯威丹。梁成運及李凱因間諜罪分別被判無期徒刑及監禁10年，馬克斯威丹被控製毒和販毒，2019年被判死緩，至於美方亦釋放了遭關押的幾名中國公民，但未有透露更多詳情，有報道指其中一人是中國國安廳情報人員徐延軍及另一名間諜罪成的美籍華人、留學生季超群。聯邦監獄管理局數據庫顯示，他們已不在羈押中。徐延軍被指從事經濟間諜活動，竊取美國多間航空及航天公司貿易機密，2018年於比利時被捕，之後引渡到美國受審，2022年被判囚20年。