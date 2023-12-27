中美角力｜中方反制美國涉疆制裁　制裁1間美企和2個人

美國政府本月初就新疆人權問題制裁2名中國官員和3間中國企業。中方表示堅決反對，強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉；中方周二(26日)宣布反制措施，制裁1間美國機構和2名個人，並禁止2人入境中國。

外交部發言人毛寧表示，中方根據《反外國制裁法》，將對長期搜集涉疆敏感資訊、為美方涉疆非法制裁提供「依據」的美國情報資料公司卡隆(Kharon)，以及對卡隆公司調查主任許勐(Edmund Xu)，和前美國高等國防研究中心研究員莫格雷特(Nicole Morgret)採取反制措施，禁止2人入境內地、香港及澳門，凍結卡隆公司和2人在中國的財產，禁止中國境內的組織及個人與他們進行有關交易合作等活動。 毛寧表示，中方再次敦促美方停止污衊、抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施所謂維吾爾強迫勞動預防法等錯誤法案。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。