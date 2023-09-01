中美角力｜駁雷蒙多「中國不宜投資」論　中駐美使館：近90%在華美企都盈利

記者陳怡伶／綜合報道

正在中國訪問的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日表示，有愈來愈多美國企業向商務部反映中國已變得「不適宜投資」，因為風險太高。中國駐美大使館稍晚則回應稱，北京正在放寬外國企業的市場准入，且多數在中國展開業務的美企也都想要留下。

雷蒙多：中國禁美光「程序正當性有限」

《路透社》報道，雷蒙多29日在從北京前往上海的高鐵上告訴媒體，她愈來愈常聽到美國企業向她抱怨中國已變得不適宜投資。中國沒有給出解釋的巨額罰款、突擊搜索等行動，導致在這個世界第二大經濟體開展業務時必須面臨到高風險。

雷蒙多以美國半導體商美光（Micron）為例，北京政府5月禁止國內關鍵基礎設施使用美光的產品，雷蒙多指出，中美的出口管制不同，中國禁美光「程序正當性有限」，這就是為甚麼她要提出來講的原因。