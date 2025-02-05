中美貿易戰2.0 中國推多項措施反制特朗普徵關稅

美國特朗普政府對中國加徵10%關稅周二生效，中方昨宣布連串反制措施，展開新一輪以牙還牙貿易戰。中國下周一起將向部分美國產品加徵10%至15%關稅，包括煤炭和原油，並已向世貿組織提出訴訟。中方同時對美國「渴求」的稀土實施出口管制，並且列兩間美國企業為不可靠實體，禁止新投資。另方面，中國反壟斷機構宣布對Google展開調查。有輿論認為，中國反制措施全方位針對美國經濟。 這是繼2018年後，中美再爆發貿易戰，當時首度出任總統的特朗普向中國貨品加徵關稅，中方作出反制措施。有分析認為，中國今次有更佳的準備作出反制，涵蓋經濟不同層面，從能源以至個別美國公司。因應美方不合理行為，國務院關稅稅則委員會昨發表公告，將向美國煤炭和液化天然氣加徵15%關稅，而原油、農業機械、大排量汽車和純電動貨車等則加徵10%關稅。公告稱，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

分析：限制稀土出口 經考量和計算 美聯社指，上述加徵關稅對美國出口影響有限，美國雖是全球最大液化天然氣出口國，但對中國的出口比重不算多，去年輸往中國的液化天然氣佔總出口2.3%。中國去年輸入約70萬輛汽車，主要是從歐洲和日本輸入。不過，中方限制對高科技產品十分重要的稀土出口，對美國有較大影響。商務部、海關總署昨發布公告，即日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。出口經營者出口名單上的物資，須向國務院商務主管部門申請許可。商務部發言人稱，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法。 有美國經濟學家稱，美國依賴稀土，它們可對美國經濟帶來重大損害。有市場策略學家認為，中方的回應似乎經考量和計算，又指這場以牙還牙貿易戰剛開始，它或導致全球各地經濟增長下調、美國通脹上揚、美元更強勢，以及美國加息壓力。中國是超硬金屬鎢的主要生產國，產量佔全球逾八成，美國有四分一以上的鎢來自中國。該金屬用於鎢絲燈泡，在電子和軍事等領域都有廣泛應用。另一限制出口的稀有金屬碲可用於太陽能板，鉬則用於飛機引擎、武器和半導體生產，美國要找替代來源並不容易，另一主要供應國是美國和西方制裁的俄羅斯。

美國品牌Calvin Klein在北京的店舖，其母企PVH集團被列入「不可靠實體清單」。(美聯社)

列兩美企不可靠實體 向商界施壓 商務部昨亦宣布，將美國PVH集團和生物科技公司因美納(Illumina)列入「不可靠實體清單」。PVH擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger兩個時裝品牌，因美納在中國設有辦公室。被列入清單後，兩間企業不可參與中國相關入口或出口活動，也不可以在中國有新投資。PVH集團去年因杯葛新疆棉花而遭中國展開調查。有美國分析指，將有關美國企業列入不可靠實體清單是一種「警號」，中方以此施壓要美國公司選邊站，向美國政府表明加徵關稅或損害中美關係，最終受傷害的是美國公司。 商務部發言人表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。發言人表示，經調查後，美國PVH集團和因美納公司存在違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益等行為。



特朗普推遲向加墨徵關稅 與此同時，美國科技公司Google被中國國家市場監督總局立案調查，指Google涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》。有關公告未有提及關稅，但在特朗普加徵關稅生效後不久公布。暫時未知對Google有何影響，其搜尋引擎遭中國封鎖，該公司亦在2010年退出中國市場。不過，Google一直遭中國智能手機生產投訴其Android操作系統的商業做法。美國原本同一天向鄰國加拿大和墨西哥徵收25%關稅，但最後一刻煞停，給予兩國30天「寬限期」，以便採取措施解決特朗普關注的非法移民及毒品芬太尼問題。 貿易戰對香港直接影響不大 浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，美國對華加徵關稅，會減低中國貨品出口美國的機會，惟對香港的直接影響則未必很大。他指，根據前年的統計，香港貨品出口美國的數量，只佔香港貨物出口的約6.6%，對於做美國生意的廠商有一定影響；惟部分廠商或已把生產基地轉移至東南亞或南美，這些地區的關稅較低，甚至是零關稅，故對這些廠商的影響不大，反而對轉口貿易或有較大影響。對於中國的反制措施，麥萃才指對香港在貿易上沒有直接影響，惟他指，香港雖是獨立關稅區，但原則上香港是屬於中國，故中美貿易摩擦或多或少都會影響香港。對於加關稅會否令美國加息，麥萃才認為暫時屬未知之數，因美國過去數年已有其他國家的產品取代中國產品，故加關稅亦未必導致通脹。