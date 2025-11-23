中美關係緩和 中美合拍動畫連續劇《我的哪吒與變形金剛》12月6日央視少兒頻道首播

中美關係緩和，內地央視近日官宣，由中美聯合製作的動畫連續劇《我的哪吒與變形金剛》將從12月6日起在央視少兒頻道播出。中國神話家喻戶曉的「哪吒」與美國受歡迎動漫英雄「變形金剛」(Transformers)聯乘，令不少劇迷期待，首播消息一度登上熱搜，據報其玩具及周邊商品已在內地市場發售。
內媒《每日經濟新聞》等報道，《我的哪吒與變形金剛》由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國變形金剛兩大經典IP跨界融合。這系列動畫片於2017年啟動合作，2019年公布預告片，2024年調整片名後計劃首播，被形容為「中美動畫合作的一座里程碑」。央視少兒頻道上周五(21日)官宣，《我的哪吒與變形金剛》定檔12月6日至14日每晚8時30分播出，先播出前9集，後續每周跟進，共52集。
預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，其他中國神話角色如石磯娘娘、土行孫等也以變形金剛形象登場。劇集改編自央視2003年播出的動畫《哪吒傳奇》，劇情圍繞哪吒與變形金剛組成聯盟對抗反派勢力，再引入全新小學生角色作為故事視角，通過兒童幻想設定串聯起跨文化角色聯動的冒險主線。
報道指，這部中美合拍的動畫連續劇備受關注，其商業布局已在內地啟動，以片中角色形象開發的玩具及周邊商品亦已推出，包括變形金剛形態的哪吒等IP產品。
這片6年前發布預告後只聞樓梯響，一度猜測已被無限期擱置，現在正式播出，令劇迷期待，相關話題一度登上微博熱搜。有網民連打3個問號表示震驚，有人直呼「真正的魔丸和靈珠」，有人驚訝稱，「這個是哪吒傳奇的正統續作，變形金剛也是孩之寶正版授權。雖然看起來很邪門，但這部是正兒八經的正版」。也有人猜測，看來「中美關係企穩了」。