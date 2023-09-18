中美關係｜沙利文晤王毅　提及台海和平穩定重要性

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)，在馬爾他舉行多輪會談，討論中美關係及台灣問題，是兩人於5月後第二次會晤。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。據報有華府官員指，雙方亦談及中美兩國領導人會面的可能，兩軍之間的溝通亦有可能開始恢復。
王毅與沙利文星期六(16日)及日(17日)在馬耳他舉行多輪會晤。雙方圍繞穩定和改善中美關係，進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。他指，中國的發展有著強大內生動力，是阻擋不了，中國人民正當的發展權利不容剝奪。
據報談及習拜會可能性
有報道引述美國官員指，沙利文在會晤中強調，美中兩國處於競爭，但美國並不尋求衝突或對抗。沙利文亦向王毅保證，美國對台灣的支持並不意味著美方支持台灣從中國獨立，但美方亦表明，反對任何一方，單方面改變台海現狀。另外，有官員透露，中美雙方曾談及兩國領導人有可能會晤的問題，而美方亦看到一些有限的跡象，顯示中方可能容許兩國軍方之間恢復溝通。
在北京，外交部表示，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，將於今日至星期四(21日)，到俄羅斯舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。