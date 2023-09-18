中美關係｜沙利文晤王毅　提及台海和平穩定重要性

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)，在馬爾他舉行多輪會談，討論中美關係及台灣問題，是兩人於5月後第二次會晤。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。據報有華府官員指，雙方亦談及中美兩國領導人會面的可能，兩軍之間的溝通亦有可能開始恢復。

王毅與沙利文星期六(16日)及日(17日)在馬耳他舉行多輪會晤。雙方圍繞穩定和改善中美關係，進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。他指，中國的發展有著強大內生動力，是阻擋不了，中國人民正當的發展權利不容剝奪。