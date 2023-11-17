中美關係｜習近平：願繼續大熊貓保護合作　白宮：歡迎中方再租出

美國三藩市舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會。國家主席習近平表示，大熊貓是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國開展大熊貓保護合作，促進兩國人民友好感情。美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美方當然歡迎中方這個決定。 習近平當地周三（15日）在三藩市出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、亞洲協會、美國外交關係協會以及美國商會等團體聯合舉辦的歡迎晚宴時提及不久前，華盛頓動物園的3隻大熊貓回到中國。習近平稱聽說很多美國民眾，特別是孩子們依依不捨，專門到動物園送行，了解到聖迭戈動物園和加州人民熱切期盼大熊貓能重返加州。

華盛頓史密森學會國家動物園兩隻旅居美國二十多年的大熊貓「美香」和「添添」帶著牠們3歲的幼子「小奇蹟」已於本月8日啟程返回中國成都的大熊貓基地。華盛頓國家動物園在9月舉辦了為期一星期的「大熊貓盛會」（Panda Palooza）告別活動，吸引成千上萬來自各地的熊貓粉絲前來向大熊貓告別。

外界預計大熊貓或會租予加州聖迭戈動物園 習近平指，大熊貓是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，促進兩國人民友好感情。對於習近平表示可能再向美方租出大熊貓，美國白宮表示歡迎。