中美關係｜韓正：世界需要穩定健康中美關係　布林肯：面對面外交是處理分歧最好方法

中國國家副主席韓正在紐約與美國國務卿布林肯會面。韓正指，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，強調世界需要穩定健康的中美關係；布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。

中美角力｜布林肯： 面對面外交是處理分歧最好方法

韓正與布林肯會談前握手讓傳媒拍照，今次是中央外事辦主任王毅與白宮國家安全顧問沙利文在馬爾他在過去的周六和周日會晤後，再有中美高層官員接觸。韓正指，健康穩定的中美關係，有利於中美，也有利於世界，當前中美關係，面臨諸多困難和挑戰，確實需要雙方進一步共同拿出誠意、相向而行、共同努力，中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏3原則，看待和處理中美關係，期望美方與中方相向而行，落實兩國元首的共識，推動中美關係健康穩定的發展。

布林肯指，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，又指兩國高層最近的接觸，向外界展現雙方積極溝通與負責任地維持兩國關係的意願，從美國角度來說，面對面的外交是處理分歧的最好方法，也是探索雙方合作領域的最好方法，世界期望中美負責任地管理兩國關係，而美國致力於這樣做。

美方： 議題涉烏克蘭、北韓和台海問題

美國國務院其後發聲明指，美中雙方展開了坦誠具建設性的討論，議題包括烏克蘭、北韓和台海問題，雙方承諾維持兩國溝通管道開放，並同意未來幾星期再安排高級別的官方接觸。