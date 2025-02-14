中英關係｜中英戰略對話　王毅：中英加強對話合作符合雙方利益

王毅表示，事實證明，中英加強對話合作是正確的選擇，符合雙方利益，順應世界大勢。中英制度、歷史、文化不同，存在一些差異和分歧很正常，關鍵是樹立客觀理性認知，本著相互尊重態度，加強對話溝通。中方視英方為重要戰略夥伴，願意落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，規劃好下階段高層交往，深化各領域務實合作，推動雙邊關係在新的一年展現新氣象。

王毅又說，中英同為安理會常任理事國，當前形勢下應展現大國擔當，踐行多邊主義，支持自由貿易，推動政治解決熱點問題，共同促進世界和平與穩定。

根據外交部公布，林德偉表示，英中關係十分重要。英中作為安理會常任理事國和全球性大國，有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定。英方致力於發展長期穩定、成熟、有力的對華關係，願同中方加強高層交往，開展建設性對話和各領域務實合作。

雙方就下一步雙邊交往的路線圖達成共識，同意加強各層級交往，深化人文交流，增進相互理解，繼續推動《巴黎協定》全面有效落實，助力各自綠色轉型。