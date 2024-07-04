中金女員工傳因減薪及房貸壓力跳樓輕生　公司：不信謠、不傳謠

內地社交網傳投行中金上海分公司一名女員工，周一（7月1日）因為公司減薪，以及房貸壓力而跳樓輕生。中金周三（3日）證實，公司一名上海地區員工不幸離世，已第一時間成立專項小組，與員工家屬妥善處理好相關事宜，又指希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。

據內地網上平台指，該員工是一名年僅30歲女性，浙江大學碩士畢業，負責一般證券業務。內媒《新黃河》報道中金公司工作人員回應，該女員工是因為「自身原因」離世，不是跳樓。其後中金公司向媒體表示，對於網傳公司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。

報道又引述知情人士報道，女死者是中金內固收團隊的營業員，一直很努力，傳聞女死者背負高額房貸，公司亦開啟新一輪減薪行動，或對其帶來壓力。至於中金公司一名內部人士亦向記者透露，最近公司啟動第二輪減薪行動，在之前的薪金基礎上「打折」，又指年初拿到去年年終獎金是近年新低。

中金去年起已不斷減薪

《路透社》今年4月曾報道，中金受全球市場動盪，加上內地經濟放緩影響，傳出對旗下2,000多名銀行家職級，進行大幅減薪措施，幅度甚至高達25%。而在2023年4月，中金亦曾削減多達40%的員工獎金。