中非合作論壇峰會周三起舉行　王毅指謀發展求合作屬中非共同追求

2024年中非合作論壇峰會本周三起一連3日在北京舉行。中共中央政治局委員、外長王毅發表署名文章，表示今次活動是中國今年最重要的主場外交，也是中共二十屆三中全會後首場大規模、高規格重大對外活動。中國和論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表將再次聚首北京，譜寫「全球南方」團結合作新篇章。

王毅表示非洲是高質量共建「一帶一路」的示範區

王毅表示，謀發展、求合作是中國和非洲國家的共同追求。非洲是高質量共建「一帶一路」、落實全球發展倡議的示範區，已成為當今世界響應中方重大倡議主張最主動、最積極的方向。