中非合作論壇峰會周三起舉行　王毅指謀發展求合作屬中非共同追求

2024年中非合作論壇峰會本周三起一連3日在北京舉行。中共中央政治局委員、外長王毅發表署名文章，表示今次活動是中國今年最重要的主場外交，也是中共二十屆三中全會後首場大規模、高規格重大對外活動。中國和論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表將再次聚首北京，譜寫「全球南方」團結合作新篇章。
王毅表示非洲是高質量共建「一帶一路」的示範區
王毅表示，謀發展、求合作是中國和非洲國家的共同追求。非洲是高質量共建「一帶一路」、落實全球發展倡議的示範區，已成為當今世界響應中方重大倡議主張最主動、最積極的方向。
王毅表示，雙方在國際和地區事務中密切配合，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，堅定相互信賴支持。近年世界進入新的動蕩變革期。但無論國際風雲如何變幻，中非攜手維護國際公平正義的初心不改。
他提出，以和平安全合作助力非洲和平穩定。隨著百年變局加速演進，全球政治安全形勢更加錯綜複雜。只有堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才能走出一條普遍安全之路。
中國多次向非洲提供人道主義緊急糧援
王毅提到中國急非洲朋友之所急，多次向非洲提供人道主義緊急糧援，以實際行動共迎挑戰。截至去年底，非洲19國將中文納入國民教育體系，47國建立77所孔子學院和孔子課堂。截至今年3月底，中國累計向非洲派遣25000人次的醫療隊員，診治約2億3000萬人次的非洲病患。在幾代人的接續奮鬥下，中非友好民意基礎更加牢固，中非友好情感紐帶緊緊相連。
原文刊登於 香港電台