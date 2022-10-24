二十大閉幕會胡錦濤離場惹揣測 新華社：身體不適

中共二十大前日早上閉幕，閉幕會上，國家前主席胡錦濤中途離場，引起外界諸多揣測。新華社英文Twitter同日晚間10時許發文指，胡錦濤雖然最近在療養中，但仍堅持出席二十大閉幕會，惟期間感到不適，工作人員為其健康著想，陪他到會場旁邊的房間休息，「現在他已經好多了」。

二十大閉幕會當日上午9時開始，在選出二十屆中央委員等新一屆領導人後，約11時半開放中外媒體入場，再表決通過黨章修正案、二十大報告等。不過，媒體入場後沒多久，就有工作人員出現，將胡錦濤扶離現場。

從直播畫面可見，一名工作人員拉著胡錦濤的手臂，又從腋下托起胡錦濤的身體，欲將胡錦濤扶走，但胡錦濤似乎相當抗拒，還扯了一下習近平面前的文件，但被習近平按著。

工作人員隨後一直彎腰拉著胡錦濤手臂，相信同時在胡錦濤耳邊低聲勸說；胡錦濤雙手按著枱面，看起來仍然相當抗拒，期間坐在左邊的栗戰書拿起胡錦濤面前的文件，交予工作人員，並向胡錦濤說了幾句話。

