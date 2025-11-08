二千年前皇家寵物出土　秦始皇祖母陵墓長臂猿證實為滅絕新物種

內地科學家領頭的國際研究團隊透過古DNA測序技術，確認秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿為一個已滅絕的新物種，屬於冠長臂猿屬。這項研究成果於11月8日凌晨發表在國際期刊《細胞》（Cell）上，更正了先前的研究結論，並揭示了這種古代靈長類動物與現今海南長臂猿的親緣關係。 《新華社》報道，2004年陝西省考古研究院在發掘秦始皇祖母夏太后陵園時，於第12號陪葬坑中發現包含長臂猿骸骨的動物骨骼群。2018年，中英科學家通過形態學研究認為其為長臂猿一新屬、新種，已經滅絕，並將其命名為「帝國君子長臂猿」。

2025年，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員付巧妹團隊提取該長臂猿牙齒上的古DNA進行測序，發現了新的結論。「我們更正了此前的研究結果，確認帝國君子長臂猿是冠長臂猿屬的一個新物種，它與今天的海南長臂猿很像，是近親。」論文通訊作者、中國科學院昆明動物研究所研究員吳東東表示。 據介紹，帝國君子長臂猿出土位置位於陝西西安南郊秦始皇祖母夏太后陵墓東南側的第12號陪葬坑，同坑出土動物還有豹貓、猞猁、亞洲黑熊、丹頂鶴等，同時還出土有青銅鐵鏈及飼養器具。