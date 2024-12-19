二手羽毛球1公斤製5件「羽絨」 或引致過敏中毒

近日，央視爆出有黑心商人生產的「羽絨」填充物不是羽絨，而是飛絲，也就是禽類毛片粉碎後的絲狀產物。《大河報》12月18日報道指，有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，竟跨地域收購二手羽毛球，將羽毛球上的刀翎羽毛拆解後碎掉製成飛絲。

據悉，刀翎羽毛是鹅的主翼羽，在靠近翅膀尖端的位置。有業界人士接受訪問時表示，與普通羽毛製成的「粉碎毛」相比，刀翎羽毛形狀規則，毛杆直、羽毛纖維堅韌且細密，在被粉碎後，這些纖維依然能夠保持相對較好的彈性和韌性，充進羽絨或枕頭、靠墊等寢具回彈效果更好，已屬於較高品質的飛絲。