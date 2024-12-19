二手羽毛球1公斤製5件「羽絨」 或引致過敏中毒

近日，央視爆出有黑心商人生產的「羽絨」填充物不是羽絨，而是飛絲，也就是禽類毛片粉碎後的絲狀產物。《大河報》12月18日報道指，有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，竟跨地域收購二手羽毛球，將羽毛球上的刀翎羽毛拆解後碎掉製成飛絲。
據悉，刀翎羽毛是鹅的主翼羽，在靠近翅膀尖端的位置。有業界人士接受訪問時表示，與普通羽毛製成的「粉碎毛」相比，刀翎羽毛形狀規則，毛杆直、羽毛纖維堅韌且細密，在被粉碎後，這些纖維依然能夠保持相對較好的彈性和韌性，充進羽絨或枕頭、靠墊等寢具回彈效果更好，已屬於較高品質的飛絲。
據相關知情人士介紹，從羽毛球中獲取品質穩定的飛絲相當「划算」：一公斤羽球大概可以拆解出近一半重量的刀翎羽毛，按照回收價格折算下來，這些翎毛每公斤不到40元人民幣（約42.6港元），生產的飛絲可以滿足4到5件羽絨的生產材料。
有機會傷害呼吸系統
然而，這種刀翎粉碎毛與羽絨的差距巨大，不僅在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，在衛生上也令人擔憂。業界人士在受訪時指出，刀翎的毛骨很硬，且毛梗上附的厚厚一層膠水也會一起被粉碎，這些粉塵可能會對人的呼吸系統造成傷害，導致穿戴者過敏甚至中毒。
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或源於鴨鵝絨價錢上升
據報導，鴨鵝絨價格持續攀升，是「羽毛球飛絲」氾濫的原因之一。據相關人士反映，「飛絲代替羽絨」在業界十分普遍，尤其是低價羽絨，更是造假重災區，建議消費者不要因為貪便宜上當。
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