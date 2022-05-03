五一假期 個別景區人頭湧湧 成都玻璃棧道逼爆

內地今年五一勞動節5天假期撞正Omicron新冠變種病毒肆虐，上周六假期首日不少知名景區遊客量明顯較去年少，例如陝西華山風景名勝區當日高峰時段只有236人登山，西安兵馬俑景區「俑比人多」等，惟有人知悉「景區人少」後，到西安大雁塔下的大唐不夜城等景區享受假期，結果被摩肩接踵的人潮嚇到想回家，四川成都邛崍市川西竹海景區的玻璃棧道更全條都擠滿遊客(圖)。

川西竹海景區昨回應稱，該條玻璃棧道是核心觀景點，停留拍照的遊客較多，故出現「階段性擁堵」，而且網傳短片中的遊客量，遠遠未達到設計限制數量。該景區昨早11時許的遊客量已近飽和，停止售票。

湖南張家界大峽谷風景區則在周日錄得逾8,100人次，為今年單日新高。重慶磁器口古鎮昨日也人頭湧湧，有遊客直言，因為「前一天看到網上說人少，就想著錯峰出行，沒想到還是人山人海」。