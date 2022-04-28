五一假期｜露營成內地新潮流 旅遊平台訂單一周激增3倍

內地五一勞動節5天假期將自周六起展開，受新冠疫情影響，多地呼籲民眾「就地休假」，避免跨省市出遊，本地遊、「微度假」成為不少內地人的熱門選擇，當中更以「露營」最受歡迎。內地旅遊服務平台「飛豬」數據顯示，本月以來，關於「露營」的搜索量比上月同期增長120%，近一周露營相關訂單較上一周增長超過3倍。

可露營公園門票銷量按年增50%

另一平台「馬蜂窩」大數據亦顯示，近一周各地「露營」相關搜索熱度平均漲幅均超過1倍，其中廣州和北京周邊是最受歡迎的露營目的地，適合親子或附加更多特色體驗的營地吸引更多目光。「去哪兒」平台更顯示，五一期間可以露營的公園門票銷量比去年同期增加超過五成，部分城市露營地周邊酒店預訂量比去年同期漲1.5倍，而今年以來露營相關產品(住宿、出遊)的預訂量是去年同期的3倍左右。

攜程露營數據則顯示，五一假期露營訂單較清明節假期增長5倍，近期報名「本地+周邊露營」產品的比例達85%，其中本地佔超過50%。

Glamping受歡迎 小朋友老人家都啱玩

豪華露營(Glamping，內地稱「野奢露營」)也大受歡迎，「上海證券報．中國證券網」引述「嗨KING野奢營地」聯合創始人崔連波表示，全國18個營地五一期間的帳篷基本上已被預訂一空，而近兩年野奢露營消費正從一線城市迅速往二、三線城市擴展，逐漸成為親子家庭甚至親「老」家庭的重要休閒方式。