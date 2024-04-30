五一黃金周｜內地民眾長假旅行熱烈　酒店租車旅行團等生意旺

內地一連5日的「五一黃金周」假期即將展開。根據中國鐵路售票官網12306顯示，由北京市出發，多班前往熱門旅遊景點，包括天津、上海，以及石家莊的高鐵列車車飛已經售罄。在北京，有計劃利用長假回鄉探親的民眾表示，車票情況挺緊張，好不容易放幾天假，如果未能返鄉，只能留在家幾天。亦有打算與家人乘飛機旅遊的民眾說，出遊的人很多，搶機票有難度，或要改計劃避開假期首日出行。

此外，內地近幾年興起自駕遊，在海南三亞及新疆烏魯木齊等地開設汽車租賃店舖的老闆張洪運表示，由於內陸高鐵及動車的班次時間較夜，因此較多人選擇租車出遊，店舖生意在假日及周末都非常忙，其中三亞店車輛預訂率達七成，相信在長假期間可以全部租出。