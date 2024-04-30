五一黃金周｜內地民眾長假旅行熱烈　酒店租車旅行團等生意旺

內地一連5日的「五一黃金周」假期即將展開。根據中國鐵路售票官網12306顯示，由北京市出發，多班前往熱門旅遊景點，包括天津、上海，以及石家莊的高鐵列車車飛已經售罄。在北京，有計劃利用長假回鄉探親的民眾表示，車票情況挺緊張，好不容易放幾天假，如果未能返鄉，只能留在家幾天。亦有打算與家人乘飛機旅遊的民眾說，出遊的人很多，搶機票有難度，或要改計劃避開假期首日出行。
此外，內地近幾年興起自駕遊，在海南三亞及新疆烏魯木齊等地開設汽車租賃店舖的老闆張洪運表示，由於內陸高鐵及動車的班次時間較夜，因此較多人選擇租車出遊，店舖生意在假日及周末都非常忙，其中三亞店車輛預訂率達七成，相信在長假期間可以全部租出。
出境旅遊大幅增加
為配合民眾自駕遊旅行的趨勢，廣之旅新聞發言人官鍵表示，旅行社亦針對自由行客群，推出酒店套餐或度假類產品，供旅客選擇。至於今年境外及境內團的整體預訂都比去年理想，其中出境旅遊升幅更大，不少人報團到歐洲旅行，又或選擇在境內中短線地方旅遊。
官鍵又說，酒店價格於「五一」期間整體上升兩至三成，部分更加比平日貴約五成，旅行社於選擇酒店方面需要更有技巧，否則升幅會體現於團費上。
原文刊登於 香港電台