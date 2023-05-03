五一黃金周｜內地男重慶挑戰水上浮橋　家人眼前墮塘60秒沒頂溺斃(有片)

內地五一黃金周，大批民眾紛紛與家人出外旅遊，重慶卻發生一宗不幸的致命意外。一名28歲男子，和親友到重慶一個度假區遊玩，期間男子挑戰「水上浮橋」設施，途中體力不支墮塘，加上懷疑不黯水性，就在家人面前逐漸沒頂。事後景區被批水深及沒有救生員，死者家屬重返現場抗議促交代。

家屬將事件歸咎於園方無完善急救措施

報道指，死者是家中獨子，有年幼的孩子。他的家屬事後重回案發現場拉布條、燒紙錢抗議，抨擊度假區未有完善急救措施，以及無安排救生員當值，才導致事件發生。報道又引述當地人士指，水雲天目前並不屬於旅遊景區，家屬現在仍與水雲天商討解決事宜。