五一黃金周｜內地男重慶挑戰水上浮橋　家人眼前墮塘60秒沒頂溺斃(有片)

內地五一黃金周，大批民眾紛紛與家人出外旅遊，重慶卻發生一宗不幸的致命意外。一名28歲男子，和親友到重慶一個度假區遊玩，期間男子挑戰「水上浮橋」設施，途中體力不支墮塘，加上懷疑不黯水性，就在家人面前逐漸沒頂。事後景區被批水深及沒有救生員，死者家屬重返現場抗議促交代。
綜合報道，事件發生於上月30日，28歲的男事主帶同兒子與家人到重慶「水雲天」度假區玩水上浮橋設施。網上影片顯示，男事主剛開始時成功跨過一段浮板，岸邊親友也不斷歡呼為他吶喊助威，但走到快到中間一半，男子疑似步伐不穩，踩空落水，當時岸邊的親友並沒察覺有異，繼續為他大叫加油，希望他爬返浮繼續挑戰。惟男子伏在浮板上、浸在水中久久未能撐起身，及後更失平衡墮入水塘中，期間一直沒有救生人員上前協助，到家屬發現男子掙扎始大叫救命，其後有另一名男子趕緊落水營救，男事主已沒頂下沉，前後只僅有約60秒。
家屬將事件歸咎於園方無完善急救措施
報道指，死者是家中獨子，有年幼的孩子。他的家屬事後重回案發現場拉布條、燒紙錢抗議，抨擊度假區未有完善急救措施，以及無安排救生員當值，才導致事件發生。報道又引述當地人士指，水雲天目前並不屬於旅遊景區，家屬現在仍與水雲天商討解決事宜。