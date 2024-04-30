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中國
2024-04-30 12:39:36

五一黃金周｜內地長假加強防疫　入境需抽驗新冠核酸

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五一黃金周｜內地要求各地長假加強防疫，入境需要抽驗新冠核酸。(資料圖片)

五一黃金周｜內地要求各地長假加強防疫，入境需要抽驗新冠核酸。(資料圖片)

明日(5月1日)是內地五一長假期，入境內地人士要注意！內地官方近日發布防疫通知，表示由於新冠疫情仍存在一定反覆性，要求各入境口岸，做好新冠病毒等重點傳染病防控工作，包括對入境人員進行核酸抽檢等。

國家疾病預防控制局上周發布通告，要求各口岸做好新冠病毒等重點傳染病防控工作。(網上截圖)

國家疾病預防控制局上周發布通告，要求各口岸做好新冠病毒等重點傳染病防控工作。(網上截圖)

涉9項防疫要求

國家疾病預防控制局上周發布「重點傳染病疫情防治工作大綱」，當中有9項防疫要求，包括「五一」假期及春夏季疫情防治工作、加強口岸疫情防控、加強監測預警及調查處置、加強傳染病醫療救治、加強預防接種、加強重點機構疫情防控、加強旅途及旅遊活動疫情防治、加強宣導教育及加強組織領導。

在「加強口岸疫情防控」方面，大綱指各口岸要密切關注全球新冠、登革熱、麻疹、瘧疾等重點傳染病疫情，尤其是周邊國家和地區及重點來源國傳染病疫情情況，因此會落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，做好入境人員新冠病毒核酸抽樣，對檢疫異常人員發放《就診方便卡》，做好健康風險告知。

在「加强旅途和旅遊活動疫情防控」方面，通知亦要各地指導客運場站，根據客流變化，及時增加或開放進出站和安檢通道，加強清潔消毒和通風換氣，倡導旅客科學佩戴口罩。旅遊景區亦要及時疏導客流，避免室內場館大規模聚集，住宿、餐飲服務單位要加強衛生和安全管理，有效降低傳染病風險等。

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