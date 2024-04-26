五一黃金周｜北京推出逾2300項文旅活動及產品包括度假路線

內地五一黃金周假期在即。在北京，市政府宣布，將推出2300多個文旅活動及產品，當中包括設計12條文旅度假路線等，另外亦會舉辦超過1000項促銷活動。

北京市文化和旅遊局黨組成員、副局長、新聞發言人劉斌表示，將統籌全市文旅資源，加強文旅活動產品供給，滿足國內外遊客的消費需求。他又說，為了讓市民和遊客渡過一個歡樂祥和的五一假期，市文化和旅遊局一方面督促景區酒店及旅行社，嚴格執行服務標準，切實增強服務能力。另外，亦要求景區開展環境衛生整治，增設臨時衛生間、休息座椅等，同時亦向民眾遊客，發出文明旅遊的倡議，倡導他們在出遊時要遵守秩序。