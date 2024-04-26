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中國
2024-04-26 11:54:00

五一黃金周｜北京推出逾2300項文旅活動及產品包括度假路線

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五一黃金周｜北京推出逾2300項文旅活動及產品包括度假路線。（資料圖片）

五一黃金周｜北京推出逾2300項文旅活動及產品包括度假路線。（資料圖片）

內地五一黃金周假期在即。在北京，市政府宣布，將推出2300多個文旅活動及產品，當中包括設計12條文旅度假路線等，另外亦會舉辦超過1000項促銷活動。

北京市文化和旅遊局黨組成員、副局長、新聞發言人劉斌表示，將統籌全市文旅資源，加強文旅活動產品供給，滿足國內外遊客的消費需求。他又說，為了讓市民和遊客渡過一個歡樂祥和的五一假期，市文化和旅遊局一方面督促景區酒店及旅行社，嚴格執行服務標準，切實增強服務能力。另外，亦要求景區開展環境衛生整治，增設臨時衛生間、休息座椅等，同時亦向民眾遊客，發出文明旅遊的倡議，倡導他們在出遊時要遵守秩序。

走塑｜4月22日首階段實施（添馬台） 走塑｜4月22日首階段實施，堂食、外賣、銷售（添馬台） 走塑｜4月22日首階段實施，非生活必需品（添馬台） 走塑｜4月22日首階段實施，酒店房即棄膠用品（添馬台） 走塑｜管制即棄塑膠新法例（添馬台） 走塑｜膠手套、膠盒、膠杯、膠碗（添馬台） 走塑｜膠手套、棉花棒（添馬台） 走塑｜樽裝水、牙刷等（添馬台）

積極引導北京民眾到郊區

北京市商務局黨組成員、北京市國際服務貿易事務中心主任趙旗舟表示，市商局會同相關部門和各區，開展市區聯動，政企聯合，共同發力，在五一假期不斷推出多元消費業態融合的新項目，充分挖掘各領域和區域的資源，發揮疊加效果。

對於假期即將迎來的大客流量，北京市園林綠化局黨組成員、副局長、新聞發言人沙海江表示，現在壓力越來越大，部分景點如頤和園及天壇等客流量上升，對公園管理帶來極大難度。他說，五一假期提前研判措施，包括引導市民合理出遊、分散遊園，首先滿足外地遊客需求，同時積極引導北京民眾到郊區。原文刊登於 香港電台

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