五一黃金周｜北京推出逾2300項文旅活動及產品包括度假路線

內地五一黃金周假期在即。在北京，市政府宣布，將推出2300多個文旅活動及產品，當中包括設計12條文旅度假路線等，另外亦會舉辦超過1000項促銷活動。
北京市文化和旅遊局黨組成員、副局長、新聞發言人劉斌表示，將統籌全市文旅資源，加強文旅活動產品供給，滿足國內外遊客的消費需求。他又說，為了讓市民和遊客渡過一個歡樂祥和的五一假期，市文化和旅遊局一方面督促景區酒店及旅行社，嚴格執行服務標準，切實增強服務能力。另外，亦要求景區開展環境衛生整治，增設臨時衛生間、休息座椅等，同時亦向民眾遊客，發出文明旅遊的倡議，倡導他們在出遊時要遵守秩序。
積極引導北京民眾到郊區
北京市商務局黨組成員、北京市國際服務貿易事務中心主任趙旗舟表示，市商局會同相關部門和各區，開展市區聯動，政企聯合，共同發力，在五一假期不斷推出多元消費業態融合的新項目，充分挖掘各領域和區域的資源，發揮疊加效果。
對於假期即將迎來的大客流量，北京市園林綠化局黨組成員、副局長、新聞發言人沙海江表示，現在壓力越來越大，部分景點如頤和園及天壇等客流量上升，對公園管理帶來極大難度。他說，五一假期提前研判措施，包括引導市民合理出遊、分散遊園，首先滿足外地遊客需求，同時積極引導北京民眾到郊區。原文刊登於 香港電台