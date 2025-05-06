五一黃金周｜國內出遊3.14億人次　比去年同期增長6.4%

內地今年五一假期國內出遊人次是3億1400萬，比去年同期增長6.4%；國內遊客出遊總花費超過1802億元，比去年同期增長8%。文化和旅遊部表示，假期期間，各地推出豐富多彩的旅遊產品、文化活動和惠民舉措，著力滿足群眾多元化和個性化需求。其中，江蘇蘇州全域採用「AI避高峰」幫助遊客優化行程，四川青城山景區推出機械人和無人機送貨系統服務，為遊客帶來全新體驗。
國家文化和旅遊部形容，今年五一假期，出入境旅遊市場熱度雙升，其中入境旅遊持續復蘇，緬甸、韓國、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，佔外國遊客總數的57.4%，其中重慶無人機燈光秀、魁星樓吸引大批入境遊客打卡，以大熊貓等為代表的文創IP產品亦深受外國遊客歡迎。
當局又說，出境旅遊持續火熱，日本、韓國、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、澳洲、柬埔寨、俄羅斯等為主要出境旅遊目的地。
北京接待遊客1790.8萬人次 入境旅客逾10萬人次
北京市文化和旅遊局的數據顯示，五一假期，北京接待遊客總數1790萬8千人次，按年增長5.6%；旅遊總花費209億8千萬元，按年增長6.9%。入境旅客方面，共接待超過10萬人次，按年增長42.4%；入境旅遊花費超過11億元，按年增長48%。
數據顯示，五一假期，北京遊客接待量排名三甲景區是王府井、奧林匹克公園、以及天安門地區。另外，天壇公園及頤和園在十大之內。
新華社報道，北京市在通關、支付、離境退稅等方面提升入境遊便利度，實現遊客規模與消費雙向躍升。
原文刊登於 香港電台