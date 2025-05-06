五一黃金周｜國內出遊3.14億人次　比去年同期增長6.4%

內地今年五一假期國內出遊人次是3億1400萬，比去年同期增長6.4%；國內遊客出遊總花費超過1802億元，比去年同期增長8%。文化和旅遊部表示，假期期間，各地推出豐富多彩的旅遊產品、文化活動和惠民舉措，著力滿足群眾多元化和個性化需求。其中，江蘇蘇州全域採用「AI避高峰」幫助遊客優化行程，四川青城山景區推出機械人和無人機送貨系統服務，為遊客帶來全新體驗。

國家文化和旅遊部形容，今年五一假期，出入境旅遊市場熱度雙升，其中入境旅遊持續復蘇，緬甸、韓國、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，佔外國遊客總數的57.4%，其中重慶無人機燈光秀、魁星樓吸引大批入境遊客打卡，以大熊貓等為代表的文創IP產品亦深受外國遊客歡迎。