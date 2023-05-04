五一黃金周｜涉澳門賭場MMA被捕　13人禁入境澳門1至5年 (有片)

網上早前流傳一段影片，多人在五一黃金周期間，於澳門一間賭場內打鬥。澳門司警表示，涉案13人在娛樂場內打鬥，明顯對公共安全和秩序構成危險，加上打鬥片段在網上廣泛流傳，對澳門的形象產生負面影響，已禁止13人兩年內進入澳門賭場，並禁止他們入境澳門1至5年。

涉案13名男女，包括11男2女。司警指，其中一方分別姓孫(45歲)、姓張(35歲)、姓李(42歲)、姓靳(41歲)，以及姓呂(41歲)，其中呂某為商人，其餘4人均無業。另一方則分別姓康(37歲)、姓秦(22歲)、姓牛(29歲)、姓王(22歲)，以及姓楊(48歲)，其中康某為商人，楊某為金融業經理，其餘3人無業。上述五人已期逾期逗留1至3個月，康某亦涉及收留罪，司警會另外立案調查。而另外3名涉案人士分別姓牛(54歲)，金融業經理、姓張(44歲)，律師，以及姓王(26歲)，無業。