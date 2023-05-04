五一黃金周｜涉澳門賭場MMA被捕　13人禁入境澳門1至5年 (有片)

網上早前流傳一段影片，多人在五一黃金周期間，於澳門一間賭場內打鬥。澳門司警表示，涉案13人在娛樂場內打鬥，明顯對公共安全和秩序構成危險，加上打鬥片段在網上廣泛流傳，對澳門的形象產生負面影響，已禁止13人兩年內進入澳門賭場，並禁止他們入境澳門1至5年。
涉案13名男女，包括11男2女。司警指，其中一方分別姓孫(45歲)、姓張(35歲)、姓李(42歲)、姓靳(41歲)，以及姓呂(41歲)，其中呂某為商人，其餘4人均無業。另一方則分別姓康(37歲)、姓秦(22歲)、姓牛(29歲)、姓王(22歲)，以及姓楊(48歲)，其中康某為商人，楊某為金融業經理，其餘3人無業。上述五人已期逾期逗留1至3個月，康某亦涉及收留罪，司警會另外立案調查。而另外3名涉案人士分別姓牛(54歲)，金融業經理、姓張(44歲)，律師，以及姓王(26歲)，無業。
司警表示，其中8名涉案者在本周二(2日)，已由司警移交治安警出入境管制廳，依法廢止8人的逗留許可，並遣送離境。其中5名涉案男子因涉嫌作出刑法典第137條「普通傷害身體完整性」罪，被開展4年的禁入境程序；另有3名涉案男女，因在娛樂場內沒有加以阻止打鬥，且叫囂附和，令場面更加混亂，亦被開展1年的禁入境程序。在本周三(3日)，司警再截獲涉案的5名在逃男子，有關人士除涉嫌觸犯「普通傷害身體完整性」罪，更涉及逾期逗留，將被開展5年的禁入境程序。
司警強調，絕不容許任何暴力打鬥行為，必定嚴加打擊、追查到底，並會使用所有可行的法律工具，令作案者承擔應有的法律責任。執法和監管部門會聯同相關企業全面檢視娛樂場的安保工作，將進一步完善通報機制，增強應急能力，盡力防止同類事件再次發生。