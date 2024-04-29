五一黃金周｜澳門旅遊業及商戶期待長假帶動客流 刺激生意

內地即將踏入五一黃金周長假期，在澳門的旅遊業、商戶等都期待迎來旅客，帶動生意。 澳門旅遊業議會會長胡景光說，過去一年澳門旅遊業不論在旅客量和酒店業等，都回復到疫情前接近九成活力，情況理想。相信今年五一黃金周的日均旅客量，可以達到政府預期的13萬人次，加上「五一」亦是香港的假期，預料人數會特別多。

商戶盼彌補北上消費流失的生意額

在澳門新馬路，一間有近百年歷史的酒店，之前經發展商耗資超過20億澳門元收購後復修活化，趕及在五一長假期取得試營運牌照，重新投入市場。酒店發展商蕭頌銘，有信心可以吸引包括香港和內地的銀髮與年輕族群，到酒店懷緬惜日情懷或體驗博彩娛樂以外的個性服務。酒店亦可以借此機會，為未來服務進行各項測試。

有在旅遊區的商戶形容，熱切期待五一黃金周假期的旅客，預計生意有望倍增，可彌補過去一段時間因居民北上消費流失的生意額；亦有食肆首次加參國際旅遊博覽會，希望建立知名度，吸引更多客人。