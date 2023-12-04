五月天上海演唱會被指咪嘴假唱 經紀公司斥造謠 正配合官方調查(更新)

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波，成為微博熱搜話題。央視報道，五月天上海演唱會的原始視頻、音頻，目前已提交屬地文化市場稽查部門，有關部門將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並公佈調查結果。

兩派網民爭持不休

bilibili博主「麥田農夫」選取粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》、《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。「麥田農夫」還分析11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱，由於他經常發表對演唱會的評論，故影片一公布即引發轟動。

兩派網民對此有不同評價，有網民揭露「麥田農夫」曾有鑑定失敗的案例，力挺五月天不是假唱；另一派則呼籲五月天應正面回應。