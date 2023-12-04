熱門搜尋:
周庭 李家超 叱咤2023 菲律賓地震 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-04 11:43:55

五月天上海演唱會被指5首歌咪嘴 官方介入調查

分享：
台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片)

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片)

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波，更成為微博熱搜話題。不少粉絲堅信五月天沒假唱，還公布很多現場證據以圖證明，兩派網民爭持不休。

中國演出產業協會一名工作人員稱已關注此事，目前正在等文化執法部門的處理結果。北京市文化市場綜合執法總隊回應，會將情況記錄下來，並根據情況進行判定。

 

博主「麥田農夫」選取了粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析，質疑12首歌有5首是咪嘴假唱。 博主「麥田農夫」選取了粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析，質疑12首歌有5首是咪嘴假唱。 博主「麥田農夫」選取了粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析，質疑12首歌有5首是咪嘴假唱。 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片)

兩派網民爭持不休

bilibili博主「麥田農夫」選取粉絲在1116日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》、《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。「麥田農夫」還分析1128日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱，由於他經常發表對演唱會的評論，故影片一公布即引發轟動。

兩派網民對此有不同評價，有網民揭露「麥田農夫」曾有鑑定失敗的案例，力挺五月天不是假唱；另一派則呼籲五月天應正面回應。

巴黎站將採全程直播 似回擊質疑

五月天所屬經紀公司未有正面回應事件，但發了一條微博稱「全民參與，全民見證」，表示將於香港時間128日凌晨3點舉行的「好好好想見到你」巴黎站演唱會，將採用全程直播方式。

北京市文化市場綜合執法總隊回應事件時稱，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控台附近」。

Ad Block

內地規定藝人不得假唱  否則依法開罰

內地自202010月實施《高級演出經紀人管理辦法》，第6條規定藝人不得假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件，否則將依法開罰。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受