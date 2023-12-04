五月天上海演唱會被指5首歌咪嘴 官方介入調查

bilibili博主「麥田農夫」選取粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》、《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。「麥田農夫」還分析11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部分歌曲為假唱或真假混唱，由於他經常發表對演唱會的評論，故影片一公布即引發轟動。

兩派網民對此有不同評價，有網民揭露「麥田農夫」曾有鑑定失敗的案例，力挺五月天不是假唱；另一派則呼籲五月天應正面回應。

巴黎站將採全程直播 似回擊質疑

五月天所屬經紀公司未有正面回應事件，但發了一條微博稱「全民參與，全民見證」，表示將於香港時間12月8日凌晨3點舉行的「好好好想見到你」巴黎站演唱會，將採用全程直播方式。

北京市文化市場綜合執法總隊回應事件時稱，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。執法總隊的一名工作人員稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控台附近」。