五月天上海演唱會 遭質疑違法「咪嘴」受查

台灣著名樂隊「五月天」早前於上海舉行8場演唱會掀起搶飛潮，惟近日傳出5月天涉違法假唱，昨日更成為微博熱搜榜第一名。事緣內地博主「麥田農夫」用專業軟件分析五月天上海場的粉絲拍攝影片，認為在12首「抽查曲目」中，有5首「純假唱」。根據內地法律，演唱會「咪嘴」假唱屬違法；上海文旅局昨回應查詢稱「需要一定時間調查。」

五月天11月12日至21日在上海體育場舉行8場《好好好想見到你》演唱會，「麥田農夫」11月底分析有關影片，指《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》等為假唱。他指出唱《戀愛ING》時，主音阿信右手拿著咪高風，左手和台下觀眾互動，接著一個轉身，唱到「你就是維他命 L-O-V-E」時明明還在唱「E」，他的嘴型卻開始念下一句「L-O-V-E」。

有網民看完影片後也認為阿信是假唱，稱「哎…喊LOVE的時候真的」、「啊他根本就是張開嘴而已，甚至都沒認真對嘴型」。有撐五月天的網民表示，「喜歡的是他們的歌、他們的詞、他們的作曲……享受在裡面就好了，為甚麼要這麼上綱上線，你又不花錢去現場。」