熱門搜尋:
恒生指數 金價 周庭 李家超 叱咤2023 五月天 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-05 04:30:32
日報

五月天上海演唱會 遭質疑違法「咪嘴」受查

分享：
五月天

五月天在上海演唱會遭質疑「咪嘴」。(互聯網)

網紅「麥田農夫」 五月天

網紅「麥田農夫」指軟件分析顯示五月天假唱。

台灣著名樂隊「五月天」早前於上海舉行8場演唱會掀起搶飛潮，惟近日傳出5月天涉違法假唱，昨日更成為微博熱搜榜第一名。事緣內地博主「麥田農夫」用專業軟件分析五月天上海場的粉絲拍攝影片，認為在12首「抽查曲目」中，有5首「純假唱」。根據內地法律，演唱會「咪嘴」假唱屬違法；上海文旅局昨回應查詢稱「需要一定時間調查。」

五月天11月12日至21日在上海體育場舉行8場《好好好想見到你》演唱會，「麥田農夫」11月底分析有關影片，指《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》等為假唱。他指出唱《戀愛ING》時，主音阿信右手拿著咪高風，左手和台下觀眾互動，接著一個轉身，唱到「你就是維他命 L-O-V-E」時明明還在唱「E」，他的嘴型卻開始念下一句「L-O-V-E」。
有網民看完影片後也認為阿信是假唱，稱「哎…喊LOVE的時候真的」、「啊他根本就是張開嘴而已，甚至都沒認真對嘴型」。有撐五月天的網民表示，「喜歡的是他們的歌、他們的詞、他們的作曲……享受在裡面就好了，為甚麼要這麼上綱上線，你又不花錢去現場。」

 

五月天

五月天所屬公司發聲明澄清。

發聲明否認   違者最高罰款10萬

五月天經紀公司「相信音樂」昨晚發出聲明澄清，強調五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網上關於「五月天假唱」的言論均屬惡意攻擊、造謠中傷，嚴重傷害該公司藝人形象，並正配合調查，相信會給出公正結果以正視聽。根據內地《營業性演出管理條例》第28條，「演員不得以假唱欺騙觀眾。」條例第47條指以假唱欺騙觀眾者將被懲處5萬元人民幣(約5.5萬港元)以上及10萬元人民幣(約11萬港元)以下的罰款。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受