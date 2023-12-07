五月天涉假唱｜《人民日報》評論：堅持真唱是基本職業操守

對於假唱事件，官媒《人民日報》5日在微博發表評論，直指「12首歌，5首唱得『有問題』。」內容提及近日某知名樂團上海演唱會部分歌曲，有假唱的情形，目前屬地文化市場稽查部門已介入調查：「是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果。而由此引發的對假唱問題的關注與討論，值得各方深思。」

五月天近日到上海舉辦演唱會，卻被網紅「麥田農夫」質疑假唱，更引發相關單位介入調查，就連官方媒體《人民日報》也發聲了。

《人民日報》表示：「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。演唱會觀眾眾多，票價不菲，真情真唱，加上臨場發揮，即興互動，是現場演唱的獨特魅力。演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」

《人民日報》強調真唱是演藝人員的本分。（圖／翻攝自人民日報 微博）

所屬公司否應假唱

《人民日報》強調，文化主管機關要加強監管，讓假唱行為無所遁形：「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分，也是演藝明星擁有市場號召力的基石。」

事實上，五月天所屬公司相信音樂4日曾發聲明回應，指五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害，他們正積極配合相關執法部門開展調查工作，「相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」