熱門搜尋:
洪永城 六合彩 穆迪 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-07 11:15:55

五月天涉假唱｜《人民日報》評論：堅持真唱是基本職業操守

分享：

五月天假唱風波｜《人民日報》評論：堅持真唱是基本職業操守

五月天近日到上海舉辦演唱會，卻被網紅「麥田農夫」質疑假唱，更引發相關單位介入調查，就連官方媒體《人民日報》也發聲了。

「12首歌，5首唱得『有問題』」

對於假唱事件，官媒《人民日報》5日在微博發表評論，直指「12首歌，5首唱得『有問題』。」內容提及近日某知名樂團上海演唱會部分歌曲，有假唱的情形，目前屬地文化市場稽查部門已介入調查：「是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果。而由此引發的對假唱問題的關注與討論，值得各方深思。」

《人民日報》表示：「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。演唱會觀眾眾多，票價不菲，真情真唱，加上臨場發揮，即興互動，是現場演唱的獨特魅力。演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」

《人民日報》強調真唱是演藝人員的本分。（圖／翻攝自人民日報 微博）

所屬公司否應假唱

《人民日報》強調，文化主管機關要加強監管，讓假唱行為無所遁形：「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分，也是演藝明星擁有市場號召力的基石。」

事實上，五月天所屬公司相信音樂4日曾發聲明回應，指五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害，他們正積極配合相關執法部門開展調查工作，「相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

五月天被內地網民指控假唱，相關政府單位正着手調查。 五月天主音阿信今天48歲生日。 五月天假唱風波繼續發酵 阿信生日開腔回應登微博熱搜 五月天 網紅「麥田農夫」 五月天 五月天
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受