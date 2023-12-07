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中國
2023-12-07 14:45:25

五月天涉假唱｜最高檢刊物：墊音、開半咪和咪嘴都是不誠實行為

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五月天涉假唱｜最高檢刊物：墊音、開半咪和對口型都是不誠實行為

五月天遭舉報咪嘴假唱，繼官媒《人民日報》出聲後，最高人民檢察院旗下媒體也表示「堅持真唱理應成為藝人職業底線」，與其擔心現場演唱會翻車，不如平時多練習歌藝。

「不全唱」近年來變成潛規則

面對假唱疑雲，五月天所屬「相信音樂」先前已發聲明鄭重否認，主唱阿信6日也強調都是「真唱」。對於咪嘴話題，最高人民檢察院旗下的《檢察日報》發出最新評論。

《檢察日報》6日發文以〈莫讓假唱寒了歌迷的心〉為標題，探討最近的咪嘴話題，表示該樂團對嘴（咪嘴）與否還需相關單位釐清，但其實演唱表演中的假唱已經是老問題，為了「保證現場演出效果」，歌手表演時「不全唱」近年來變成潛規則，不論是墊音、開半咪甚至咪嘴，都是不誠實行為，但有些演出單位常以「是對觀眾耳朵負責」的理由辯解這種行為。

指不真唱那在家裏聽CD即可

《檢察日報》進一步指出，咪嘴絕對不是對觀眾負責的表現，缺乏了真唱的感染力，觀眾來現場花的門票錢是為了「真誠的藝術作品」，不然在家裏聽CD即可，更何況若有歌手在售票時就以「現場原聲」、「全開麥（咪）」列入宣傳文案，演場時咪嘴更涉及虛假宣傳，身為歌手、藝人就該愛惜羽毛，遵守契約精神。

若藝人健康真的出現問題，無法演唱該如何應對？《檢察日報》說，主辦方若發現此事，第一時間就該真誠道歉，並提出賠款等補償方式，若明知故犯包庇假唱行為，也需要負連帶責任，近年來因技術發展，隱藏假唱的功力越來越高，有時連現場觀眾都難以分辨，就此事件，《檢察日報》呼籲相關監理單位應該建立完善的監督系統，不僅要有現場的驗演員，也須做好確實全程錄音錄像、後台監控督等，才能有效阻止類似事件發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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