五月天涉假唱｜當局調查還沒最終結果 律師：若屬實可被「終身禁賽」

五月天遭舉報在演唱會假唱，北京、上海兩地相關部門已介入調查。北京市文化市場綜合執法總隊一工作人員6日稱，調查還在進行當中，還沒有最終的結果，後續會向社會公布調查結果。

內地有明文定義假唱

對於在該事件中如何定義假唱行為，《鳳凰網娛樂》諮詢上海市文化和旅遊局執法總隊，對方回覆表示：「《營業性演出管理條例》上面對假唱有具體說法。具體落實上，我們這邊會有一個專家評審機制，對其進行鑒定。具體的要及時關注網上我們這邊的答覆。」

據悉，內地《營業性演出管理條例實施細則》第26條明確定義，假唱、假演奏是指演員在演出過程中，使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為。