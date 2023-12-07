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2023-12-07 11:45:54

五月天涉假唱｜當局調查還沒最終結果　律師：若屬實可被「終身禁賽」

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五月天涉假唱｜當局調查還沒最終結果　律師：若屬實可被「終身禁賽」

五月天遭舉報在演唱會假唱，北京、上海兩地相關部門已介入調查。北京市文化市場綜合執法總隊一工作人員6日稱，調查還在進行當中，還沒有最終的結果，後續會向社會公布調查結果。

內地有明文定義假唱

對於在該事件中如何定義假唱行為，《鳳凰網娛樂》諮詢上海市文化和旅遊局執法總隊，對方回覆表示：「《營業性演出管理條例》上面對假唱有具體說法。具體落實上，我們這邊會有一個專家評審機制，對其進行鑒定。具體的要及時關注網上我們這邊的答覆。」

據悉，內地《營業性演出管理條例實施細則》第26條明確定義，假唱、假演奏是指演員在演出過程中，使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為。

五月天被內地網民指控假唱，相關政府單位正着手調查。 五月天主音阿信今天48歲生日。 五月天假唱風波繼續發酵 阿信生日開腔回應登微博熱搜 五月天 網紅「麥田農夫」 五月天

半開咪或墊音是否算「咪嘴」？

報道指出，如今爭議點在於「半開咪」、「墊音」是否算假唱。業內人士對此持有不同的觀點。有業內人士認為，半開咪不算假唱，不開咪才算。也有業內人士認為半開咪是否算假唱，要看真唱音量所佔的比例。

另北京市京師律師事務所律師許浩接受《北京時間》採訪時表示，如果歌手在演唱會中假唱屬於違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」。一旦被認定為假唱，涉事歌手可能面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的可能會被「終身禁賽」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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