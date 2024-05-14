五月天粉絲中環坐直通巴回廣州 取行李時司機突關門 險困倉內焗死

幸其他乘客發現 「撿回一條命算是我命大」

事主羅女士於小紅書表示，本月8日在香港看完五月天演唱會後，於中環海濱乘坐永東直巴赴廣州，凌晨抵達，當她下車拿行李的時候，因司機失誤，把還在拿行李的她關在了車底行李架內並關上了門，她無法找到手機求救，於是拼命尖叫並用力拍打車門，所幸被前面下車的其他乘客發現，通知司機後關上的門重新被打開。「不然後果不堪設想，我很可能會因為缺氧困死在車底內。」她指當時司機態度十分不好，一直在狡辯，很敷衍的說對不起，還不停說「我已經道歉了，你還想我怎麽樣?」