五月天粉絲中環坐直通巴回廣州 取行李時司機突關門 險困倉內焗死

廣州一名女子上周到香港觀看五月天演唱會後，於中環坐直通巴回廣州，抵達後拿行李的時候突被司機關上行李架門，幾乎被困倉內不停拍門，幸附近有人發現及時通知司機，她形容自己險被焗死，「撿回一條命算是我命大」。涉事直通巴公司發信向事主道歉，司機被罰停工5天及扣本月份安全服務獎300元人民幣。
幸其他乘客發現 「撿回一條命算是我命大」
事主羅女士於小紅書表示，本月8日在香港看完五月天演唱會後，於中環海濱乘坐永東直巴赴廣州，凌晨抵達，當她下車拿行李的時候，因司機失誤，把還在拿行李的她關在了車底行李架內並關上了門，她無法找到手機求救，於是拼命尖叫並用力拍打車門，所幸被前面下車的其他乘客發現，通知司機後關上的門重新被打開。「不然後果不堪設想，我很可能會因為缺氧困死在車底內。」她指當時司機態度十分不好，一直在狡辯，很敷衍的說對不起，還不停說「我已經道歉了，你還想我怎麽樣?」
司機罰停工5天 扣安全服務獎
羅女士指事件對自己造成嚴重心理陰影，及後向永東作出投訴，對方發信稱非常重視事件，已即時對涉事司機作出了處分，停工5天及扣五月份安全服務獎300元，並記大過一次，如司機未來再收到投訴，將作辭退處分永不錄用。永東為表歉意，退回羅女士當日來回車票246元，及另外贈送廣州線單程車票4張，適用於香港市區往返廣州。羅女表示，「這次我能撿回一條命算是我命大，希望永東這樣的事情不要再發生，這是嚴重事故！」