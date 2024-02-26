五角大樓：中國將於2045年前取代美國成太空第一強權

世界大國太空角力要分出勝負了嗎？最近五角大樓與太空軍製作的一份研究報告指出，預計中國最慢2045年前，將超越美國成為全球第一的太空科技強國。

中國在2015年把太空軍事資產歸屬於新組成的戰略支援部隊後，美國也在2019年成立太空軍，印度與其他國家也陸續組建專門的太空軍事部門。甚至連鄰國日本也在2020年5月成立第一支「宇宙作戰隊」，主要監視太空垃圾、人造衛星等。

但根據《歐亞時報》（EurAsian Times）報導，「太空軍事化」並不是新事物，許多國家，包括印度都將太空用於軍事目的，但「太空武器化」則有所不同。它直接涉及針對太空和地面目標開發、部署和使用太空武器。

最近美國媒體和決策人士都高度重視俄羅斯即將將核武器送入太空的消息，擔憂它可能具備戰爭時期摧毀美國衛星的能力。

引力一號的首次飛行，在技術面創下10項紀錄。（圖／新華社）

五角大樓：中國將超越美國成為全球第一太空科技強國

最近一份由五角大樓與太空軍製作的研究報告指出，中國到2030年之前，每年將比美國多支出2000億美元的研發經費，預計最慢2045年之前，將超越美國成為全球第一的太空科技強國。

報導指出，美國直到最近才在太空軍事化上擔心中國，而非俄羅斯。中國近期在太空上展現的實力，加上多年來經濟與軍事發展，讓美國愈來愈感到不安。

報告中指出，中國人民解放軍戰略支援部隊有太空作戰與資訊作戰2個部門，直屬於中央軍委。轄下至少8個基地，負責衛星發射、追蹤、研發與運作，管控地球的衛星與洲際導彈發射，以及月球與深太空的太空船探測器等相關任務。

根據蘭德公司的一項研究評估，中國在太空與軍事相關技術上申請了越來越多的專利，總數自2018年開始超越美國。

美國前軍方高層表示，中國部署新系統的速度比美國「快5到6倍」，由於購買力平價差異，中國的1美元可以買到美國20美元才能買到的資材。

這份報告指出：「具體而言，美國缺乏清晰且有凝聚力的長期願景，缺乏在未來半個世紀及以後維持經濟、技術、環境、社會和軍事（國防）領導地位的宏偉太空戰略。」這對美國維持在軍事與科技領先地位上極為不利，而且可能很快就會被中國超越。

