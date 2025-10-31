亞太經合組織領導人會議揭幕 習近平：共同維護多邊貿易體制

在揭幕儀式上，東道主南韓總統李在明在會場門外，迎接各經濟體領導人及代表，逐一與他們握手。國家主席習近平壓軸進場，與李在明握手和合照後，兩人一同步入會場。行政長官李家超進場時，亦有與李在明握手及短暫交談。習近平進入會場後，先後與越南國家主席梁強、墨西哥經濟部長埃布拉德短暫交談，李家超陪同在側。

亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上午在南韓慶州和白會議中心舉行。國家主席習近平出席會議，並發表重要講話。

習近平說當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定、不確定因素增多，越是風高浪急，越要同舟共濟，要堅守亞太經合組織促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。

習近平說提出五點建議，第一是共同維護多邊貿易體制、第二是共同營造開放型區域經濟環境、第三是共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通、四是共同推進貿易數字化綠色化、五是共同促進普惠包容發展。他說中國始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。