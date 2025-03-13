亞洲首例！西京醫院基因豬腎植人體 69歲末期婦可下床

亞洲首宗豬腎移植至人體取得成功，為無數腎病病人再添希望。內地空軍軍醫大學西京醫院日前宣布，成功為把一個經過基因編輯的豬腎，移植至一名69歲末期腎病女患者體內，目前術後已接近一周，豬腎運作情況良好，患者已可下床活動。據報今次手術是由中國科學家獨立自主完成，是亞洲首例之餘，亦是全球第5例。

手術於本月6日進行，在中國科學院竇科峰院士指導下，西京醫院泌尿外科秦衛軍主任團隊，以及由全院二十多位學科專家組成的醫療團隊，把一個經基因編輯的豬腎臟，移植患者體內。據報豬腎在恢復血流後，色澤紅潤，並隨即產生尿液。截至周三，已進入術後第6天，豬腎在患者體內狀態良好，血肌酸酐已恢復正常水平。目前仍處於移植後早期階段，團隊將持續監測患者和腎臟的狀態指標，並結合前期計畫，進一步處理免疫排斥、凝血障礙、病原感染等難題。