亞洲首例！西京醫院基因豬腎植人體 69歲末期婦可下床

亞洲首宗豬腎移植至人體取得成功，為無數腎病病人再添希望。內地空軍軍醫大學西京醫院日前宣布，成功為把一個經過基因編輯的豬腎，移植至一名69歲末期腎病女患者體內，目前術後已接近一周，豬腎運作情況良好，患者已可下床活動。據報今次手術是由中國科學家獨立自主完成，是亞洲首例之餘，亦是全球第5例。
手術於本月6日進行，在中國科學院竇科峰院士指導下，西京醫院泌尿外科秦衛軍主任團隊，以及由全院二十多位學科專家組成的醫療團隊，把一個經基因編輯的豬腎臟，移植患者體內。據報豬腎在恢復血流後，色澤紅潤，並隨即產生尿液。截至周三，已進入術後第6天，豬腎在患者體內狀態良好，血肌酸酐已恢復正常水平。目前仍處於移植後早期階段，團隊將持續監測患者和腎臟的狀態指標，並結合前期計畫，進一步處理免疫排斥、凝血障礙、病原感染等難題。
患者每周洗腎3次 一直找不到適合腎臟
據報患者患有高血壓及糖尿病，服藥已30年；8年前再患腎病，之前要每周洗腎3次，亦找不到血型吻合的腎臟來移植。3年前，她腦中風及心肌梗塞，病情更差。
內地目前約有1.3億名慢性腎臟病患者，其中末期腎病患者數量龐大，且呈逐年上升趨勢。今次是西京醫院繼今年1月7日展開國際首例的「基因編輯豬——腦死受體異種原位全肝移植」取得成功後，在異種移植(xenotransplantation、即不同物種)研究領域，取得的另一個臨床突破，將為終末期腎病患者治療開闢新路徑。