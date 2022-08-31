亞都麗緻飯店奪3獎成大贏家 君品頤宮五連霸 全台唯一米芝蓮三星

台灣米芝蓮星級餐廳名單出爐！《台北、台中、台南及高雄米芝蓮指南2022》共有38家餐廳「摘星」，台北、台中及高雄分別佔31家、5家及2家，台南則「捧蛋」。台北君品酒店中菜廳「頤宮」在兩位分別來自香港和澳門的行政主廚陳偉強及陳泰榮坐鎮下，連續5年成為全台唯一米芝蓮三星食府。

台北亞都麗緻飯店則連奪三獎成為大贏家，除了師承香港杭州菜館「天香樓」的中菜廳「天香樓」五度蟬聯一星外，其法式餐廳「巴黎廳1930 X 高山英紀」亦首度摘下一星，且該餐廳前侍酒師林允順獲得米芝蓮首設的「最佳侍酒師」獎。

台南零星 市長表示「有點失望」

首次納入指南的高雄和台南，就只得高雄有兩家餐廳獲得一星。雖然台南「捧蛋」，但當地鄉親反而十分高興，紛紛表示「鬆一口氣」、「歡迎去台北吃星級餐廳，台南我們台南人自己吃就好」。不過，也有網民認為，

「台南有台南的美好，但餐廳整體水準離星級餐廳真的還很遠」。

台灣交通部長王國材認為，台南許多食肆有入選必比登推介，代表台南的小吃深受米芝蓮肯定。台南市長黃偉哲就對於沒有餐廳摘星表示「有點傷心」，冀下年再接再厲。