亞都麗緻飯店奪3獎成大贏家 君品頤宮五連霸 全台唯一米芝蓮三星

台灣米芝蓮星級餐廳名單出爐！《台北、台中、台南及高雄米芝蓮指南2022》共有38家餐廳「摘星」，台北、台中及高雄分別佔31家、5家及2家，台南則「捧蛋」。台北君品酒店中菜廳「頤宮」在兩位分別來自香港和澳門的行政主廚陳偉強及陳泰榮坐鎮下，連續5年成為全台唯一米芝蓮三星食府。
台北亞都麗緻飯店則連奪三獎成為大贏家，除了師承香港杭州菜館「天香樓」的中菜廳「天香樓」五度蟬聯一星外，其法式餐廳「巴黎廳1930 X 高山英紀」亦首度摘下一星，且該餐廳前侍酒師林允順獲得米芝蓮首設的「最佳侍酒師」獎。
台南零星 市長表示「有點失望」
首次納入指南的高雄和台南，就只得高雄有兩家餐廳獲得一星。雖然台南「捧蛋」，但當地鄉親反而十分高興，紛紛表示「鬆一口氣」、「歡迎去台北吃星級餐廳，台南我們台南人自己吃就好」。不過，也有網民認為，
「台南有台南的美好，但餐廳整體水準離星級餐廳真的還很遠」。
台灣交通部長王國材認為，台南許多食肆有入選必比登推介，代表台南的小吃深受米芝蓮肯定。台南市長黃偉哲就對於沒有餐廳摘星表示「有點傷心」，冀下年再接再厲。
高雄兩家一星餐廳出名難預約
高雄兩家一星餐廳均是當地最難預約餐廳之一，分別是由日本主廚主理的法國餐廳「Liberté」，以及位於其樓上的日本餐廳「承Sho」。Liberté有不少獨特菜式，除了將鹿肉、蛙腿入饌，還會使用日本甘酒、中式高粱酒、紹興酒製成甜品。「承Sho」菜式隨季節變動，沒有固定菜單，但會保留招牌菜式「野菜沙拉」及「釜飯」。
今年台灣米芝蓮有1家三星餐廳、7家二星餐廳、30家一星餐廳、4家綠色餐廳、141家必比登推介店家，以及142家入選餐廳。「入選餐廳」即以往的「米芝蓮餐盤」，今年改為每月第二個星期三更新名單。