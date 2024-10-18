交錯門匙入錯屋　山東大媽新屋竟被鄰居搶先裝修(有片)

裝修風格人人不同，自己置業，當然希望裝修符合個人喜好。山東一名業主早前買下一間新屋，準備要給女兒做新房，詎料當她前去新屋準備安排裝修時，卻驚見已經有人在屋內進行裝修。原來物業管理公司擺了大烏龍，導致她的新屋被隔離鄰居裝修了。

綜合《齊魯電視台》等內地媒體報道，山東棗莊宋大媽早前為女兒買了一間新屋，準備讓女兒作新婚之用，上周日(13日)喜孜孜前往新屋，眼前畫面卻令她目瞪口呆：「給我孩子來裝修，開門一看已經有人在裝修了……」。一問之下，原來是物管擺了個大烏龍，竟誤將宋大媽新屋1602室的門匙，交給了隔離1603室的鄰居，物管更向收匙的人說：「只要能打開門就行」，鄰居當然打開了1602室的門，但裝修文件明明寫著「1603」，鄰居也糊裡糊塗將1602室當作自己的新屋去裝修。