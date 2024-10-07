京劇團辦體驗活動加深民眾認識　加強旅行社合作吸引港客

有劇團在國慶期間舉辦多場演出和體驗活動。（港台圖片）

北京市各級公共文化服務機構，在今年國慶長假期推出900多場文化活動，較去年同期增加超過一成。其中有80多年歷史的北京風雷京劇團舉辦體驗活動，吸引其他省市民眾參與。有來自上海的親子旅行團到劇團位於胡同的劇場基地，參觀後台、道具房、試穿戴京劇服飾、嘗試化妝畫臉譜，以及學習京劇做手。

有參與的小學生說，首次體驗京劇感覺難忘。有家長說，子女平常在上海大多接觸當地傳統滬劇，有機會在國慶期間親身了解京劇，認識多一樣國粹，別具意義。

對於香港戲曲中心近日為慶祝國慶75周年，上演多場京劇，加強內地與香港交流和弘揚傳統文化，羅洛認為傳統京劇對未曾接觸過的市民來說，可能較陌生難明，容易令人卻步，建議香港除了可在社區舉辦體驗活動，也可以參考劇團近年將白話為主的話劇，融入用文言文的京劇，增加觀眾投入度，劇團早前已在台灣演出，希望有機會將這做法帶到香港。

劇團團長羅洛說，京劇在內地的受眾仍然有限，希望透過國慶體驗活動，讓觀眾由台下走到台上互動，加深對京劇的認識和興趣。

負責劇團推廣業務的王雄說，內地旅客越來越傾向自由行，或者跟網紅攻略打卡，今年國慶假期只有6個團體參與體驗，較2019年同期減少超過一半，未來會集中在社交平台或自媒體宣傳推廣。

王雄又說，香港旅行團是今年的主要客源，佔整體訪客約3成，較疫情前倍增，不少來自學校和企業團體，相信與香港近年推動愛國教育有關，將加強與香港旅行社的合作，吸引更多港人到訪。

原文刊登於 香港電台