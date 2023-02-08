人口問題｜專家倡法定結婚年齡降至18歲 網民憂更多女性被剝奪教育權

恒大集團前首席經濟學家任澤平近日再有新建議引起網民熱議，他認為，「超低生育率以及年輕人口的迅速萎縮，已成為中國社會面臨的重大挑戰」，建議將法定結婚年齡降低至18歲，出台相關支持政策、措施，以鼓勵年輕人結婚生育。許多網民隨即反問，「現在人們不結婚難道是因為年紀太小？」、「18歲就結婚？專家來養他們的孩子嗎？」、「20歲以後都不生，難道18歲就想生？」還有網民認為，「那會有更多女性被剝奪教育權。直接嫁人」。

內地結婚率2013年起連跌8年 安徽初婚年齡突破30歲

任澤平表示，中國結婚登記率從2000年的6.7‰(千分比)上升至2013年的9.9‰，之後逐年下降，2020年結婚率下降到5.8‰，由2013年的1,346.93萬對，跌至2021年的763.6萬對；離婚率從2000年的0.96‰上升到2020年的3.1‰。初婚年齡亦大幅推遲，其中安徽省2021年的平均初婚年齡突破30歲，分別為男31.89歲、女30.73歲。

任澤平認為，結婚人數下降，主要是年輕人數量下降、適婚人口男多女少、養育子女成本高、結婚成本高，社會競爭激烈、就業壓力大，以及年輕一代婚姻觀念改變。他建議，增加大城市住宅土地供應，給予有孩家庭買樓補貼；降低生育、養育、教育成本；建立男女平等、生育友好的社會支持系統；放寬收養和送養條件；法定婚齡降到18歲；保障單身女性生育權。