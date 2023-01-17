人口數據｜內地去年出生率6.77‰再創新低 人口自然增長率為負數

國家統計局今日公布人口數據，去年末，全國人口14.1175億(不包括港澳台居民及外籍人士)，較前年末減少85萬人，為1962年以來首次負增長。去年全年出生人口956萬人，出生率6.77‰(千分之6.77)，再創新低，亦是全國人口出生率連續3年跌破1%(即10‰)；死亡人口1,041萬人，死亡率7.37‰(千分之7.37)；人口自然增長率為-0.6‰(負千分之0.6)。
男性比女性多3237萬人 比例為104.69：100
去年全國人口中，男性佔7.2206億，女性6.8969億，男性比女性多3,237萬人，男女比例為104.69：100。16至59歲勞動年齡人口8.7556億，佔全國人口62%；60歲及以上人口2.8004億，佔全國人口19.8%，其中65歲及以上佔2.0978億，佔全國人口14.9%。
女性就業歧視再成熱話 一女子入職首日因已婚被離職
男女比例失衡、出生率低再度成為熱門話題。人口數據公布後，曾在上周四引起熱議的女性就業歧視事件，再度掀起爭議。事主為廣州一名剛結婚的姓王女子，元旦後返新工，卻在入職第一天填寫個人資料後，被人事部要求離職，理由是「剛結婚肯定會想要小孩子，公司希望招一個穩定的、不會懷孕的」。王女批評，見工時人事部並未提及不招聘已婚人士，而被要求離職時，自己強調近期都不會備孕，但人事部堅持「公司方面的通知和決定就是這樣」，最後無奈離職。
專家：法律未平衡好公司、女員工及國家之間利益
官媒《法治日報》指出，女性就業歧視長期存在，屢禁不止，專家認為，造成這種現象的因素，除了觀念、社會經濟發展等之外，從法律上來說，是違法成本低、維權成本高。中國勞動關係學院法學院院長沈建峰更直指，現有法律未能完全平衡好用人單位、女員工及國家之間的利益。
網民建議增加男性陪產假 公司增產假規定
有網民認為，「國家再不出手，結婚率生育率就更沒得看啦。現在男女都不想結婚，男人養不起全家，老婆也因為婚育找不到工作，壓力太大沒人分擔所以不想結婚」。有網民就批評，「一邊鼓勵生娃，一邊又打壓，有個家需要買房，生娃需要錢，養娃需要錢，不讓我工作，哪來錢，怎麼提高生育率，重重矛盾，日益凸出」、「女性真的不配為人一樣，要被國家和家庭催生，在企業要被警告不准生育，請國家和企業打一架」、「就算你剛畢業說男朋友都沒有，hr也會用「今天錄用你明天你一定會立馬結婚生子然後立馬三胎我們肯定不能錄用你」的表情看你，然後理所當然的沒被錄用(親身經歷)」。
有網民建議，「縮短女性產假至90天，增加男性陪產假至60天。差不多就解決問題了」、「男女強制產假，公司方面試禁止詢問婚姻狀況，查到嚴懲不貸，入職後必須滿一年才能有產假，保證企業利益。這樣我覺得能保證雙方利益一定程度上也避免一些騙產假的情況」。