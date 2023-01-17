人口數據｜內地去年出生率6.77‰再創新低 人口自然增長率為負數

國家統計局今日公布人口數據，去年末，全國人口14.1175億(不包括港澳台居民及外籍人士)，較前年末減少85萬人，為1962年以來首次負增長。去年全年出生人口956萬人，出生率6.77‰(千分之6.77)，再創新低，亦是全國人口出生率連續3年跌破1%(即10‰)；死亡人口1,041萬人，死亡率7.37‰(千分之7.37)；人口自然增長率為-0.6‰(負千分之0.6)。 男性比女性多3237萬人 比例為104.69：100 去年全國人口中，男性佔7.2206億，女性6.8969億，男性比女性多3,237萬人，男女比例為104.69：100。16至59歲勞動年齡人口8.7556億，佔全國人口62%；60歲及以上人口2.8004億，佔全國人口19.8%，其中65歲及以上佔2.0978億，佔全國人口14.9%。



女性就業歧視再成熱話 一女子入職首日因已婚被離職 男女比例失衡、出生率低再度成為熱門話題。人口數據公布後，曾在上周四引起熱議的女性就業歧視事件，再度掀起爭議。事主為廣州一名剛結婚的姓王女子，元旦後返新工，卻在入職第一天填寫個人資料後，被人事部要求離職，理由是「剛結婚肯定會想要小孩子，公司希望招一個穩定的、不會懷孕的」。王女批評，見工時人事部並未提及不招聘已婚人士，而被要求離職時，自己強調近期都不會備孕，但人事部堅持「公司方面的通知和決定就是這樣」，最後無奈離職。 專家：法律未平衡好公司、女員工及國家之間利益 官媒《法治日報》指出，女性就業歧視長期存在，屢禁不止，專家認為，造成這種現象的因素，除了觀念、社會經濟發展等之外，從法律上來說，是違法成本低、維權成本高。中國勞動關係學院法學院院長沈建峰更直指，現有法律未能完全平衡好用人單位、女員工及國家之間的利益。